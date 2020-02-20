الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.

من جهته أكد أليكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن التعاون عبر سلسلة التوريد أمر ضروري ومذكرة التفاهم مع IPC خطوة مهمة نحو تعزيز نشاطنا في هذا المجال. وأوضح قائلا "تنمو التجارة الإلكترونية الدولية بنحو 20% سنويا، مما يؤدي إلى تغير سريع في ظروف السوق لشركات الطيران

من جهته أكد أليكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي، أن التعاون عبر سلسلة التوريد أمر ضروري ومذكرة التفاهم مع IPC خطوة مهمة نحو تعزيز نشاطنا في هذا المجال.

وأوضح قائلا "تنمو التجارة الإلكترونية الدولية بنحو 20% سنويا، مما يؤدي إلى تغير سريع في ظروف السوق لشركات الطيران والوظائف. إن ضمان حصول العملاء على حزمهم في الوقت المحدد مع الحفاظ على السلامة والأمن في النقل الجوي البريدي هو الأولوية الرئيسية للبريد ومشغلي النقل الجوي على حد سواء.

على جانب آخر أوضح هوجلز ويتبلور الرئيس التنفيذي لشركة IPC قائلا "لأكثر من 10 سنوات، عزز التعاون بين شركات الطيران ومشغلي البريد العمليات وزيادة وضوح نقل البريد الجوي. وبتوقيع هذه الاتفاقية، نريد تعزيز علاقاتنا وتحديد المزيد من فرص التعاون والتطورات المشتركة. حيث يمكن لكلا قطاعينا الفوز من تعاون معزز من حيث القدرة التنافسية وجودة الخدمة. وفي نهاية المطاف، ستفيد هذه الاتفاقية المستهلكين من خلال تسليم أكثر قوة وأسرع للبريد وقاطع عبر الحدود التي يتم نقلها عن طريق الجو".

وينوي اتحاد النقل الجوي الدولي التعاون مع كل (IPA) و(IPC) العمل معًا في سبعة مجالات محددة:

تحسين الأمن والتسليم والنقل والتسليم وتسوية البريد الجوي بين مشغلي البريد وشركات النقل الجوي. وهذا يشمل التجارة الإلكترونية، والمسائل الاقتصادية والتجارية.

تطوير والحفاظ على معايير الصناعة والإجراءات وكذلك الخدمات والحلول لكل من التدفقات المادية وتبادل البيانات الإلكترونية المتعلقة بالبريد الجوي.

مواءمة الخدمات والحلول القائمة، إلى جانب تطوير خدمات جديدة لضمان التوافق المنسق والتطبيق الفعال للموارد.

إيجاد معايير وحلول قائمة على التكنولوجيا لتتبع مستوى الطرد في البريد الجوي.

مواجهة التحديات الحجمية، من خلال مبادرات مثل Air Packet Box وإجراءات التخصيص والحجز للبريد الجوي.

تطوير المبادرات الإقليمية على متن الطائرة والحملات العالمية على تحسين عملية البريد الجوي وتوحيدها.

تحسين مشاركة المناولة الأرضية وأصحاب المصلحة الآخرين في الصناعة في المسائل المتعلقة بالبريد الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن الأياتا تمثل نحو 290 شركة طيران تشكل 82% من الحركة الجوية العالمية فيما تعد شركة البريد الدولي (IPC) المزود الرائد للخدمات في قطاع البريد العالمي الذي يوفر الريادة من خلال زيادة جودة الخدمة وقابلية التشغيل البيني والذكاء المهم للأعمال لدعم الوظائف في الدفاع عن الأعمال الحالية والتوسع في مجالات نمو جديدة. وهي تضم 25 شركة بريدية عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويتم استخدام حلول وخدمات IPC من خلال أكثر من 180 وظيفة في جميع أنحاء العالم.