الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار وتسعة وستون مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات ، وعدد 5 مستفيدين" مقيمين

ومن خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليار وتسعة وستون مليون جنيه، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبط (6 من موظفى مكتب بريد مطروح ، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بعدد 4 محافظات ، وعدد 5 مستفيدين" مقيمين بمحافظة مطروح "تؤول إليهم تلك الأموال).



واستكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابى آخر تخصص في ذات النشاط مكون من (3 موظفين بمكتبى بريد "برج العرب ، المرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال) فى إطار التغطية على نشاطهم فى مجال الإتجار بالمخدرات بإجمالى مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه.



