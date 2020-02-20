وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م

وزير الداخلية

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.

كما تناول اللقاء جهود مواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتى أدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.من جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف، ونشر

كما تناول اللقاء جهود مواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتى أدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.



من جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية العربية فيما بين الدول الأعضاء بالمجلس بهدف الارتقاء بالأداء الأمني.



وأكد اللواء محمود توفيق أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة يُعتبر ركيزة أساسية فس استراتيجية وزارة الداخلية من منطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.



