جريمة

وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٠ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.
كما تناول اللقاء جهود مواجهة التحديات التى أفرزتها الظروف السياسية الراهنة والتى أدت إلى انتشار الفكر المتطرف وبعض الظواهر الإجرامية المستحدثة.من جانبه أشاد وزير الداخلية بالدور التنسيقى الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف، ونشر
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شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (2)

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالقاهرة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في استخراج أربعة مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، بعد وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من مسؤول غرف ةعمليات شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.
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مستشفى-الشرطة

الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لأهالي قرية بالسويس

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية لقاطني قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعي الأحوال المدنية والخدمات الطبية، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
وزير الداخلية 2

النائب العام يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، يرافقه وفد من السادة أعضاء النيابة العامة، بمقر وزارة الداخلية؛ لتقديم التهنئة للوزير ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68. وخلال اللقاء أعرب النائب العام عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني لتحقيق الأمن، مؤكدًا أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، وأن عامل الأمن والاستقرار يُمثل أساس بناء الشعوب ونهضتها.
سجن

خلال 48 ساعة.. ضبط مسجون غافل الحراسة وهرب

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، في استعادة مجرم هارب من المحكمة البحرية بمنطقة المنشية وسط المدينة، بعد أن تمكن من مغافلة الحرس المسؤول عنه في أثناء التحقيق معه في الاستشكال الذي تقدم به على خلفية صدرو حكم ضده بالسجن 7 سنوات، إذ تمكنت القوات من ضبطه بعد 48 ساعة فقط من هربه، إذ تم توزيع نشرة بجميع الأقسام والأكمنة اللازمة وتم محاصرة المتهم في الأماكن التي يمكن أن يتردد عليها فور تمكنه من الهرب ونجحت القوات في تحديد موقعه وضبطه وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وخضوعه للتحقيق بمعرفة النيابة المختصة بمجمع محاكم الإسكندرية.
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