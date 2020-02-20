جريمة

منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
وحدة مرور - أرشيفية
وحدة مرور - أرشيفية
استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.
كما استقبل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة -الذى تم افتتاحه حديثاً- عددا من طلاب جامعة المنوفية، لتفقد أسلوب العمل وإلقاء الضوء على التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على المجمع لتجديد رخص تسيير مركباتهم، وشرح الجهود المبذولة في إطار استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراج التراخيص فى سهولة
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شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (2)

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالقاهرة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في استخراج أربعة مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، بعد وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من مسؤول غرف ةعمليات شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.
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إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مرور النزهة تستقبل وفدا من طلاب جامعة المنصورة

استقبلت وحدة تراخيص مرور النزهة التابعة إلى مديرية أمن القاهرة عددا من طلاب جامعة المنصورة بكلياتها المختلفة؛ لإلقاء الضوء على جهود الوزارة فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير لاسيما التيسير على المواطنين فى استخراج وتجديد تراخيص المرور، والعمل على إستحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين إستخراجها فى سهولة ويسر، وذلك في إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعى وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب.
المسطحات-المائية‎

شرطة المسطحات تستقبل وفدا من طلاب الجامعات

استقبلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية عددا من طلاب الجامعات فى إطار مواصلة أجهزة الوزارة جهودها لتحقيق رسالة الأمن، لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي، وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة الوزارة في تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.
قوات-الشرطة (3)

مداهمة وكر لتصنيع مخدر «الشابو» في 6 أكتوبر (فيديو)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، قاموا بتصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو». تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدت قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في التصنيع والإتجار بمخدر الآيس «الشابو» وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي.
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