منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

وحدة مرور - أرشيفية

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.

كما استقبل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة -الذى تم افتتاحه حديثاً- عددا من طلاب جامعة المنوفية، لتفقد أسلوب العمل وإلقاء الضوء على التسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على المجمع لتجديد رخص تسيير مركباتهم، وشرح الجهود المبذولة في إطار استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراج التراخيص فى سهولة