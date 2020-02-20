جريمة

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م
أرشيفية
أرشيفية
أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغًا بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع السد العالى بمنطقة العصافرة 45 دائرة القسم، شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس بالإضافة إلى تداول فيديو يكشف تفاصيل الواقعة. وبإجراء
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وحدة-ترخيص-مرور (2)

منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 4 أشخاص احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالقاهرة

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة في استخراج أربعة مواطنين عقب انهيار جزئى للعقار محل سكنهم بمنطقة السيدة زينب، بعد وورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من مسؤول غرف ةعمليات شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة السيدة زينب، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، وتبين انهيار الدرج الخارجى للعقار، وجزء من حائط إحدى الغرف ما أدى إلى احتجاز 4 أشخاص بداخل العقار.
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جثة

كهربائي يشنق نفسه بسبب الخلافات الزوجية

"دفعته الخلافات الزوجية للتفكير فى التخلص من حياته، خاصة أن تسببت تلك الخلافات في إصابته بأزمات نفسية فقرر شنق نفسه"، ملخص حكاية كهربائي في العقد الرابع من عمره أقدم على الانتحار، صباح اليوم الإثنين، مستخدما حبل وضعه حول رقبته وعلقه بجنش لينهي حياته المأساوية وذلك داخل محل إقامته في منطقة العجمي التابعة لدائرة قسم شرطة الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية. البداية بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانتحار شخص داخل شقته.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

3 جثامين وصرخة.. 3 قطاعات تتبع جريمة حدائق الأهرام

غموض لم تتكشف خباياه بعد لرجال المباحث في العثور على جثامين أب وأم ورضيعتهما بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، لا تزال قوات الشرطة تجوب مسرح الجريمة بحثا عن دليل يكون بمثبة طرف الخيط للوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وجود روايتين حول ماهية الحادث، ما بين تورط الأب في الواقعة وووجود شبهة جنائية بدافع الانتقام، إذ وجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث مكبر تسنيقا مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

خناقة بعد درس خصوصي.. كواليس فيديو «راجح الجيزة»

مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وشهد رواجا عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما (فيسبوك - تويتر) تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد فى الجيزة) يُظهر اعتداء مجموعة من الصبية على آخر بواسطة أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته برجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب انتهاء حضورهم "درس خصوصي" بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط مطالبات بسرعة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الردع العام الذي تتبناه وزارة الداخلية.
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