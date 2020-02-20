مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

أرشيفية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغًا بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع السد العالى بمنطقة العصافرة 45 دائرة القسم، شرق محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس بالإضافة إلى تداول فيديو يكشف تفاصيل الواقعة. وبإجراء