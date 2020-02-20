منها 2.8 مليار جنيه من فودافون.. المصرية للاتصالات تربح 4.4 مليار جنيه خلال 2019

اقترحت إدارة الشركة المصرية للاتصالات توزيع 0.25 جنيه مصري للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 على أن يعرض الاقتراح على الجمعية العامة.

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٠ م

المهندس عادل حامد

ردًا على ما أثير حول خسارة الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 15 مليار جنيه، أثبتت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم أنها قد حققت أربحا بلغت 4.4 مليار جنيه عن مجمل أعمالها في عام 2019، وهو ما يعزز من موقف الشركة المالي في الفترة المقبلة، لا سيما وأنها تبحث الاستحواذ على نسبة 55 % من شركة فودافون مصر -بحق الشفعة- وهو أحد الخيارات التي تدرسها الشركة بحسب تأكيد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في بيان صحفي صادر عن الشركة صباح اليوم الخميس.

بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 25.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 13% عن العام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو في الإيرادات المرتبطة بخدمات البيانات عبر وحدات أعمال المنزل والشركات والمؤسسات ووحدة أعمال المشغلين. أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي