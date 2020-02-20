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المهن الموسيقية بالإسكندرية ترفض إقامة حفل حسن شاكوش

تحرير:محمد مجلي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م
هاني شاكر
هاني شاكر
?بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قراراتها التى صدرت مؤخرا بوقف التعامل مع مؤديين ومغنيين ومطربين المهرجانات الشعبية، والتى أعلن عنها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية. وأعلنت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، البدء فى تنفيذ القرار ورفضت التصريح بإقامة حفل فني لمغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، نهاية شهر فبراير الجاري بإحدى المنشآت السياحية المعروفة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة.
قال علاء مرضي، رئيس النقابة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية والفائز مؤخرا بانتخابات المهن الموسيقية، إن النقابة رفضت منح إحدى المنشآت السياحية على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط تصريح غناء لحسن شاكوش مغنى المهرجانات.وأضاف رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أنه تم مخاطبة المنشآت السياحية بأسباب
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رانيا يوسف

رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
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والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
حمو-بيكا

حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
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حمو-بيكا

والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
احمد-حلمى-مسلسل-وش-فى-وش (2)

أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.
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