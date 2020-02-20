المهن الموسيقية بالإسكندرية ترفض إقامة حفل حسن شاكوش

تحرير:محمد مجلي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م

هاني شاكر

?بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قراراتها التى صدرت مؤخرا بوقف التعامل مع مؤديين ومغنيين ومطربين المهرجانات الشعبية، والتى أعلن عنها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية. وأعلنت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، البدء فى تنفيذ القرار ورفضت التصريح بإقامة حفل فني لمغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، نهاية شهر فبراير الجاري بإحدى المنشآت السياحية المعروفة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة.

قال علاء مرضي، رئيس النقابة الفرعية لنقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية والفائز مؤخرا بانتخابات المهن الموسيقية، إن النقابة رفضت منح إحدى المنشآت السياحية على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط تصريح غناء لحسن شاكوش مغنى المهرجانات.وأضاف رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أنه تم مخاطبة المنشآت السياحية بأسباب