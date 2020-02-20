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«اتصالات مصر» تتصدر تقارير قياسات جودة خدمات المحمول

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
اتصالات مصر
اتصالات مصر
بحسب تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخيرة كانت اتصالات مصر الشركة الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة، حيث جاءت مصر في المركز الاول، وهو ما يمثل أعلى معدلات جودة خدمة مقدمة للجمهور في السوق المصري. وأثبتت التقارير الأخيرة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفوق شركة اتصالات مصر على منافسيها في تحقيق أعلى معدل آداء من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتؤكد اتصالات مصر، أن النتائج التي أظهرتها تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة، تعد تأكيدًا على رسالتها الرئيسية كأقوى شبكة في مصر، والتي تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق المصري.
وأشارت إلى ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا لرفع وتطوير كفاءة الشبكة، بما يحقق أعلى معدل رضاء للعملاء.وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات فقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس
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المهندس عادل حامد

منها 2.8 مليار جنيه من فودافون.. المصرية للاتصالات تربح 4.4 مليار جنيه خلال 2019

ردًا على ما أثير حول خسارة الشركة المصرية للاتصالات ما يقرب من 15 مليار جنيه، أثبتت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة اليوم أنها قد حققت أربحا بلغت 4.4 مليار جنيه عن مجمل أعمالها في عام 2019، وهو ما يعزز من موقف الشركة المالي في الفترة المقبلة، لا سيما وأنها تبحث الاستحواذ على نسبة 55 % من شركة فودافون مصر -بحق الشفعة- وهو أحد الخيارات التي تدرسها الشركة بحسب تأكيد المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في بيان صحفي صادر عن الشركة صباح اليوم الخميس.
نيفين جامع

جامع: 130 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وبيلاروسيا

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونظيرها البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك ومنتدى الاعمال الخامس والذي استضافته القاهرة بمشاركة كافة أعضاء المجلس من الجانبين وبحضور عدد كبير من رؤساء كبريات الشركات المصرية والبيلاروسية ، حيث تم استعراض سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري والبيلاروسي على حدٍ سواء
دولار

الدولار يواصل التراجع ويخسر 5 قروش أمام الجنيه

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من المصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية بواقع 4 قروش ليسجل نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً حتى الآن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
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ذوي الاحتياجات الخاصة

اتصالات مصر تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتعاون حكومي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف الى تمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.
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