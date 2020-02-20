«اتصالات مصر» تتصدر تقارير قياسات جودة خدمات المحمول

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

اتصالات مصر

بحسب تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخيرة كانت اتصالات مصر الشركة الأكثر التزاما بمعايير جودة الخدمة، حيث جاءت مصر في المركز الاول، وهو ما يمثل أعلى معدلات جودة خدمة مقدمة للجمهور في السوق المصري. وأثبتت التقارير الأخيرة الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفوق شركة اتصالات مصر على منافسيها في تحقيق أعلى معدل آداء من حيث جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتؤكد اتصالات مصر، أن النتائج التي أظهرتها تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة، تعد تأكيدًا على رسالتها الرئيسية كأقوى شبكة في مصر، والتي تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق المصري.

وأشارت إلى ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا لرفع وتطوير كفاءة الشبكة، بما يحقق أعلى معدل رضاء للعملاء.وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات فقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس