حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«هونر» تتجاهل «كورونا» وتطرح منتجاتها الذكية فى مصر

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م
ساعات هونر الذكية
ساعات هونر الذكية
تطلق شركة هونر مجموعة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية وعلي رأسها ساعة HONOR MagicWatch2 الجديدة التى تدعم نمط الحياة الصحي والخالي من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية. وتساعد إمكانيات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية وتحفيزك إلى اتباع نمط حياة صحي أكثر، فساعة HONOR WatchMagic 2 مزوده بتقنية HUAWEI TruRelax™? التي يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية.
وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التي يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، وتتمكن HUAWEI TruRelax™? من قياس مستوى إجهاد المستخدمين. وتعد هذه البيانات مهمة لفهم أسباب التوتر وأي سلوك غير منتظم لمعدل ضربات القلب قبل أن تتطور إلى مشكلة خطيرة.وبالنسبه لمحترفي اللياقة البدنية الأكثر
اقرأ المزيد
أوبو-فايند X (2)

أوبو ونوكيا وفيفو يؤجلون إطلاق هواتفهم بسبب كورونا

شركات صناعة الهواتف الذكية كانت على أحر من الجمر انتظارًا لمعرض الهواتف الذكية MWC الذي تم إلغاءه منذ أيام تخوفًا من فيروس كورونا، حيث كانت كل شركة تكشف عن أحدث ما لديها من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية الجديدة كل عام، وفي هذه الدورة الملغاة كانت شركة نوكيا وأوبو وفيفو أبرز الشركات التي أجلت اطلاق هواتفها دون تحديد موعد محدد للإطلاق في المستقبل. وقالت شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، نتابع الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا " Covid-19".
Harmonica team

تطبيق الزواج المصري «هارمونيكا» يتحول إلى «هوايا»

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق هارمونيكا لتتوافق بغرض الزواج المؤسس في القاهرة أنه تم تغيير اسم التطبيق ليصبح "هوايا". الاسم الجديد مستوحى من كلمة "هوى" التي تعني "الحب" باللغة العربية، وهو اسم يعبر عن القيم التي تمثلها علامة التطبيق التجارية وعن ارتباطها بالثقافة الإسلامية بشكل أفضل. تمت إعادة التسمية بعد إطلاق أحدث إصدار للتطبيق، والذي يقدم ميزات مبتكرة ومتعددة بما في ذلك خاصية التحقق عن طريق الصورة الشخصية (selfie)، وخيار إضافة وصي، وإمكانية جعل الصورة غير واضحة بالنسبة للإناث.
اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

مصر تمثل 31% من الهجمات الإلكترونية في تطبيقات التعارف

حذّرت شركة كاسبرسكي من مخاطر التهاون في التعامل مع تطبيقات التعارف في المنطقة، مع اقتراب يوم الحب، وتزايد الضغوط التي يتعرض لها العشاق لإحكام رسم خططهم لهذه المناسبة. وأظهر تحليل أجرته الشركة أن المنطقة شهدت خلال العام 2019 انتشار 658 تهديدًا اختبأت تحت ستار أكثر من 20 تطبيق تعارف شهير، استطاعت أن تشُنّ هجمات اكتشف منها 2,082 هجومًا على 1,352 مستخدمًا. وكانت مصر أبرز الدول التي تعرضت للهجمات، بما نسبته 31% من جميع الهجمات التي شُنّت في المنطقة، تلتها المملكة العربية السعودية (18%) ودولة الإمارات (17%).
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]