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محمد منير: الغناء شيء صنعه ربنا.. ويوم وفاة أمي غنيت

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
محمد منير
محمد منير
كشف الكينج محمد منير، أثناء حواره في "Red Bull" مع الإعلامي عمر طاهر، عن رأيه في الغناء وأسرار عن حياته، إذ قال: "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه في خرير الميه، صنعه في صوت الموج، صنعه في ضحكتنا، فملخص كل ده في الغناء، علشان كده أنا مختارتش حاجة غير إني أغني، علشان أقدر أحب نفسي وأقدر أستمر في الحياة". وردا على سؤاله عن سر تعلق الناس به لمدة 45 عاما، غلق الكينج، قائلا: "مفيش حد مبيحبش الغنا، اللي بيبيع لنا برتقان في الشارع بيحب الغنا، المهندس بيحب الغنا".
وأضاف منير: "تخيل أنا يوم وفاة أمي الله يرحمها، نسيت نفسي، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسي بحب الغناء، معرفش غنيت إيه، بس تداركت للحظة إني في حالة حزن، معرفتش أغني، وتوقفت عن الغنا، لكن ما أجمل أن تختار مهنة، هي فيها الإنسان كله، الإنسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة مبتجيش إلا بالغنا". وتابع:
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هاني-شاكر

المهن الموسيقية بالإسكندرية ترفض إقامة حفل حسن شاكوش

?بدأت نقابة المهن الموسيقية، تفعيل قراراتها التى صدرت مؤخرا بوقف التعامل مع مؤديين ومغنيين ومطربين المهرجانات الشعبية، والتى أعلن عنها الفنان الكبير هاني شاكر، نقيب النقابة العامة للمهن الموسيقية. وأعلنت نقابة المهن الموسيقية بالإسكندرية، البدء فى تنفيذ القرار ورفضت التصريح بإقامة حفل فني لمغنى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، نهاية شهر فبراير الجاري بإحدى المنشآت السياحية المعروفة وهو الطلب الذي قوبل بالرفض التام وذلك تنفيذا لقرار النقابة العامة.
رانيا يوسف

رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
حمو-بيكا

والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
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رانيا يوسف

رقص رانيا يوسف وإيمان العاصي على أغنية بنت الجيران

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «توتير»، لأغنية «بنت الجيران»، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، علقت عليه قائلة: «تلاقيني لسه بخيري». ونشرت أيضًا الفنانة إيمان العاصي فيديو لها عبر صفحتها الشخصية «إنستجرام»، وهي ترقص على نفس الأغنية، علقت عليه: «سكر محلي محطوط علي كريمة.. كعبك محني والعود عليه القيمة.. بعد إذن أستاذ هاني»، في إشارة منها إلى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية الذي أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم.
محمد-رمضان

ناصر البرنس يُهاجم محمد رمضان: «مش هسيب حقي» (فيديو)

وجه ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، انتقادات للفنان محمد رمضان والمنتج الخاص به، لتصويرهم فيديو كليب داخل مطعمه الخاص دون الاستئذان منه. وقال "البرنس" في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دلوقتي أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلي المطعم.. فقولت طبعًا رحبوا بيه واعملوله ترابيزة عليها 20 فرد وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالي 7 أو 8 كاميرات موجودين فقولت هو في إيه؟.. يعنى أنا بعت واحد يصور وعندي كاميرات فى المطعم وقولت هصور".
حمو-بيكا

والدة حمو بيكا لهاني شاكر: «أنا آسفة ليك والقلم بيغلط»

كشفت والدة مغني المهرجانات حمو بيكا، عن المعاناة التي تعرض لها نجلها قبل غناء المهرجانات وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية وقرار نقيبها هاني شاكر بمنعه من الغناء. وقالت والدة "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهورها في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "من صغره وهو شقيان طول عمري هو بالذات خايفة عليه لأن الدنيا مش مريحاه وأنا ربيتهم بالحلال وأبوهم شقي عليهم ونفسي أعرف الأستاذ هاني شاكر حاطط على إبني ليه أنا اتصلت بيه وتأسفت له وحلفته برحمة بنته، وابني عمره ما دخل قسم غير على إيد الأستاذ هاني شاكر".
حمو-بيكا

حمو بيكا يُعلن مرضه: «باخد حقنة بـ120 ألف جنيه»

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض في جدار المعدة يجعله يتعاطى حقنة سعرها 120 ألف جنيه. وقال "بيكا" للإعلامية نهال طايل خلال ظهوره في برنامج تفاصيل على قناة المحور: "اللي الجمهور مايعرفوش إني بتعالج أنا واخد إبرة تمنها 120 ألف جنيه عندي مرض بياكل في جدار المعدة هنا الناس شايفيني هيكل من برا بس ما يعرفوش كل واحد عنده إيه وربنا كبير الحمد لله أنا كل وقت بقول يارب". وعن حصوله على أموال كبيرة من وراء الأغاني، قال "بيكا": "ما هو لو كل واحد جاب الأرقام دي أنا هبقى أغنى واحد في العالم".
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