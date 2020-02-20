هربا أدوية سرطان.. حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية

تحرير:?محمد مصباح ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م

حبس متهم - أرشيفية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى دون تفتيش، عن طريق سيدات منتقبات.

وأشارت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، ومحمود نصر وكيل أول النائب العام، إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية، يفيد بضبط موظفبن "أ.م."، "و"ع. ا."، بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى،