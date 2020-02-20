هربا أدوية سرطان.. حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية
تحرير:?محمد مصباح
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٨ م
حبس متهم - أرشيفية
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى دون تفتيش، عن طريق سيدات منتقبات.
وأشارت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، ومحمود نصر وكيل أول النائب العام، إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية، يفيد بضبط موظفبن "أ.م."، "و"ع. ا."، بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى،
وأشارت التحقيقات، التي أشرف عليها يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وباشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، ومحمود نصر وكيل أول النائب العام، إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من إدارة مستشفى أورام الإسماعيلية، يفيد بضبط موظفبن "أ.م."، "و"ع. ا."، بقسمي الملفات ونفقة الدولة بالمستشفى، بتهريب أدوية كيمياوي وأخرى خاصة بمرضي السرطان.
وتم ضبط المتهمين عن طريق مشرف الأمن بالمستشفى، بعد أن حاول أحد المتهمين -على حسب أقوال مشرف الأمن بالنيابة العامة- أن يعرض عليه مبلغ رشوة 120 ألف جنيه، لكي يساعد المتهمين على إخراج أكبر كمية من الأدوية لبيعها بمبالغ باهظة بالسوق السوداء، إلا أن مشرف الأمن أبلغ الدكتور محمد عبد العزيز النخيلي مدير مستشفى الأورام، الذي أخطر النيابة العامة.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال مدير مستشفى الأورام ورئيس الصيادلة بالمستشفى، وسماع التسجيلات التي بين مشرف الأمن والمتهمين، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، والإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من وظيفتهم.