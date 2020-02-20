مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

حادث - أرشيفية

لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.

وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج العام والجامعي، ورفع آثار الحادث لتسيير حالة المرور. وأسفر الحادث، عن مصرع "بدوي ع." 42 عاما سائق، وإصابة 7 آخرين، وتباينت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم. ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وتحرر المحضر