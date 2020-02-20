جريمة

مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.
وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات سوهاج العام والجامعي، ورفع آثار الحادث لتسيير حالة المرور. وأسفر الحادث، عن مصرع "بدوي ع." 42 عاما سائق، وإصابة 7 آخرين، وتباينت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم. ونقلت الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وتحرر المحضر
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هربا أدوية سرطان.. حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى دون تفتيش، عن طريق سيدات منتقبات.
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مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
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منشآت شرطية تستقبل عددا من طلاب الجامعات

استقبلت وحدة مرور حدائق الأهرام بمديرية أمن الجيزة عددا من طلاب جامعة القاهرة، لتفقد الوحدة والاطلاع على أسلوب العمل وإلقاء الضوء على الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين المترددين على الوحدة للعمل على سرعة إنهاء مصالحهم -لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة- وإلقاء الضوء على التحول الرقمى لخدمات المرور، حيث تم توزيع مطويات على الطلاب تتضمن نصائح وإرشادات للحد من الحوادث المرورية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن الاجتماعي.
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وزير الداخلية يستقبل أمين مجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مكتبه بديوان عام الوزارة بالتجمع الخامس، الدكتور محمد بن على كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً للإعداد للاجتماع الوزارى السنوى لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية مطلع الشهر القادم، إذ تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزارى المقبل للمجلس إضافة إلى استعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربي المشترك.
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مصرع طبيب وإصابة 8 آخرين فى تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة قرية الزوك مركز المنشاه، بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة "ميكروباص" محملًا بالركاب، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولي، وإصابة سائق السيارة الثانية و7 من الركاب، وعلى الفور استدعى المارة سيارات الإسعاف والنجدة، وتولى المسعفون نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن الفقيد طبيب بشري، فيما تولى رجال النجدة والمرور، رفع السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.
عقار -بالشرابية (2)

مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.
حادث تصادم

زحام مروري أعلى «دائري البساتين» إثر اصطدام 3 سيارات

كثافات مرورية متحركة شهدها الطريق الدائري للقادم من الأوتوستراد والمتجه إلى كورنيش النيل، صباح الإثنين؛ بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى منطقة البساتين، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري للمتجه إلى المعادي وحلوان، فوجه اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بسرعة انتقال رجال المرور تحت إشراف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء علاء متولي لرفع حطام الحادث، وتجنيب السيارات نهر الطريق وتسيير الحركة إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.
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مصرع 13 شخصا في حادث مروع بطريق أسوان الصحراوي

لقي 13 شخصا مصرعهم، في حادث تصادم بشع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، حيث تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم لسيارة ميكروباص أجرة بشاحنة نقل قبل مدخل الكمين الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة، ووجود متوفين ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
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