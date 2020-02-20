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«ننتظر نص اتفاق واشنطن».. «عليا مياه النيل» تستعرض تطورات سد النهضة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير الجارى، فى إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.
وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.وأشادت اللجنة خلال الاجتماع، بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول
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بالشروط والإجراءات.. الداخلية تعلن موعد قبول طلبات حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من بعد غد السبت حتى يوم الأحد 8 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقا للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
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الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
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غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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«نظافة أضرحة أولياء الله» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت داليا يوسف عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة بشأن ما تشهده أماكن العبادة وخاصة أضرحة أولياء الله، من حالة انعدام النظافة وضعف الرقابة وضبط ما يدور بها، حتى أصبحنا نجد مشاهد غير مقبولة من تسول ونوم وإلقاء قمامة وغيره، بما يتنافى مع القيمة الروحية لهذه الأماكن وأيضا يضر السياحة، مضيفة: "هناك شكوى من المرشدين السياحيين، حينما يتجولون مع الزوار العرب المسلمين المشتاقين لزيارة مساجد مصر صاحبة المقام الرفيع والتاريخ، خاصة إلى مولد السيدة نفيسة".
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مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروع قانون

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. ويأتي هذا التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السبت إجازة للعاملين بالحكومة بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًّا، بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.
السيسى

السيسي يوجه بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق مصر المائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد.
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