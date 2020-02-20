«ننتظر نص اتفاق واشنطن».. «عليا مياه النيل» تستعرض تطورات سد النهضة

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٧ م

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير الجارى، فى إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.

وأكدت اللجنة العليا لمياه النيل على تطلع مصر للحصول على نص الاتفاق الذى يتم إعداده بالتنسيق بين الولايات المتحدة والبنك الدولى، والمقرر إرساله للدول الثلاث للنظر فيه.وأشادت اللجنة خلال الاجتماع، بالدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول