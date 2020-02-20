بالشروط والإجراءات.. الداخلية تعلن موعد قبول طلبات حج القرعة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من بعد غد السبت حتى يوم الأحد 8 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقا للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

الإجراءات والشروط تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت"، أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية

الإجراءات والشروط

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية" الإنترنت"، أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب، وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى محافظات الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة مقدم الطلب الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها "قرعة - سياحة – تضامن"، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم يُعد الطلب مُدرجا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تقبل منه طلبات أخرى على أي جهة منظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

وتقبل الطلبات بمراكز وأقسام الشرطة على النموذج المعد لذلك وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج صورة بطاقة الرقم القومي "السارية"بعد الإطلاع على أصل البطاقة.

يُدرج الرقم القومي بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج، ويدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية للمتقدم تفصيلا ونوع المرض "لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة".

ولا يحق للفائز بقرعة الحج المطالبة بأى تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية في حالة عدم ذكرها بطلب الحج، حيث لم يتم الاستعداد لها مُسبقا، مع العلم أن ذكرها لا يؤثر على موقف المتقدم لحج القرعة، وذلك دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ولا يطلب من المواطن أي أوراق أخرى أو سداد أي مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية لأداء المناسك وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاما ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 2 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441هـ، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه، أما بالنسبة للسيدات فيشترط وجود محرم لهن لا يقل عمره عن 18 عاما من تاريخ 2/ 6/ 2020م، وتستثنى من ذلك السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر.

وبالنسبة لطلب الحج الزوجي يكون المرافق من سن يوم فأكثر ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة حال فوز المتقدم.



وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يُطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم استطاعته ذلك، يُلغى الطلب كاملا، وبالنسبة للمرافق غير الوجوبى تُلغى فرصة المرافق فقط، وفى حالة الإلغاء يتم التصعيد من الفائزين الاحتياطيين.

وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور – إناث) يُشترط استخراج جواز سفر منفصل له، وتُحتسب التأشيرة الممنوحة له من حصة المديرية من التأشيرات كاملة التكاليف المقررة للحج وما تم إعتماده من خدمات.

ويُشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال "حج القرعة - الشركات السياحية - الجمعيات الأهلية - الهيئات" أن يكون قد مضى على آخر حج له 5 سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام، لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1435هـ / 2014م وما قبلها، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى (أقل من 45 عام) لم يسبق لها الحج خلال الخمس سنوات الهجرية السابقة وكذا المرافق الوجوبى لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة، ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومي.

وبالنسبة لطلب الحج الزوجي فيتم تحديد جهة السفر وفقا لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومي وليس المرافق، وتسدد تكاليف طلب الحج الورقى بمراكز وأقسام الشرطة.

وبالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة "بطاقة الإئتمان - شبكة فوري" ولا يُعتبر الطلب مقبولا إلا بعد سداد قيمته المالية، ولايجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته.

البيانات المطلوبة

_ الاسم كاملا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية، ورقمها المكون من أربعة عشر رقما.

_ رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

_ إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

_ بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقا للشروط السابق ذكرها ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة على مسئوليتهما.

نسبة الــ10% لأكبر المتقدمين سنًا

تخصص نسبة الـ10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا بكل مديرية، حيث تقوم منظومة الحج الموحدة بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازليا حسب السن لكل محافظة على حدىـ ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

وبالنسبة للفائز بالحج ضمن نسبة الـ10% يُشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) في حالة تجاوزه سن الـ 70 عاما مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن تكون الحالة الصحية للمرافق تسمح برعايته، وفى حالة تقديم طلب زوجى كلاهما أكبر من 70 عاما يشترط - على سبيل الاستثناء- إضافـة مرافـق واحد فقط لهما من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة قدرته على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية أقل من 70 عاما وتطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه.

ويتم استبدال المرافق في حالة عدم توافر الشروط حال مناظرته بمعرفة المديرية، وفى حالة استبدال المرافق للفائز بالتزكية (بنسبة 10%) يتقدم الفائز (كبير السن) بطلب للمديرية للموافقة على الاستبدال وفقًا للتعليمات والشروط المقررة قبل نهاية فترة سداد التكاليف متضمنة مناظرة المرافق البديل.

وفي حالة وفاة المرافق "لكبير السن" الفائز بالتزكية (بنسبة 10%) أو تنازله عن السفر فعلى الأصيل إخطار المديرية بالمرافق البديل.

كبير السن فوق 70 عاما (المريض بمرض مزمن -ذوى الاحتياجات الخاصة - الفائز بقرعة الحج)، يشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على أن يكون قادرا على رعايته من الناحية العمرية والصحية، ويتم مناظرة المرافق بمعرفة المديرية حال تقديم الأوراق عقب الفوز بقرعة الحج، وفى حالة سابقة الحج للمرافق تُطبق شروط الاستثناءات والتكاليف الإضافية المقررة السابق ذكرها.

وفي حالة تنازل أو وفاة كبير السن فوق الـ70 عاما سواء الفائز بالتزكية (10%) أو الفائز بالقرعة العامة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية إذا ما اتفقت مع الشروط الواجب توافرها في المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، ويستثنى من ذلك المرافق الوجوبى الذى لم يمضِ 5 سنوات هجرية كاملة على آخر حج له فتُلغى فرصته في حالة تنازل أو وفاة الأصيل.

وفي حالة وفاة المرافق أو تنازله فعلى الأصيل إخطار المديرية للموافقة على استبدال المرافق بمرافق آخر على أن تتوافر فيه الضوابط والشروط.