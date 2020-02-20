جريمة

الأنبوبة انفجرت.. إصابة شخصين داخل شقة بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م
إنفجار أسطوانة _ أرشيفية
إنفجار أسطوانة _ أرشيفية
انفجرت أنبوبة غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من الشقة، وتلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغا بحدوث انفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع"، تسببت في سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من الشرفة، وتم نقل اثنين مصابين من المقيمين بالشقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي ذات السياق، شهد حي الشرابية أمس، واقعة مأسوية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما أثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها
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حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

الطفلة والجن.. فك لغز حرائق قرية «الشراقوة» بكفر الشيخ

حرائق محدودة بمحتويات منازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، يتم السيطرة عليها وإخمادها بمعرفة الأهالي، إلا أنها تعاود الاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة ما دفع الأهالي إلى الاستعانة بعدد من المشايخ، ظنا منهم بوجود "قوى غير طبيعة" تتشعل النيران. وكشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز الحرائق في منازل القرية.
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مصرع سائق وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بسوهاج

لقي اليوم الخميس، شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية، على الطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"، إذ تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية الشعارنة دائرة مركز سوهاج، ووجود متوفي ومصابين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي ودراجة بخارية.
سجن

هربا أدوية سرطان.. حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى دون تفتيش، عن طريق سيدات منتقبات.
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مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
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إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
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السيطرة على حريق نشب بمول في مدينة 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل أحد المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتصاعد أدخنة اللهب، ودفعت الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
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إخماد حريق نشب في خط غاز بالمطرية

نشب حريق محدود في خط غاز بمنطقة الأميرية في القاهرة، بسبب حدوث كسر بماسورة غاز أثناء قيام إحدى الشركات بأعمال حفر لتنفيذ أعمال إنشاءات بالمكان دون حدوث إصابات، تم بالتنسيق مع مسئولي شركة الغاز والأجهزة المعنية بغلق مصدر الغاز والانتهاء من عمليات الإصلاح. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق بماسورة غاز فى المطرية، على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بسيارات المطافي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
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