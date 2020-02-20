الأنبوبة انفجرت.. إصابة شخصين داخل شقة بالجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ م

إنفجار أسطوانة _ أرشيفية

انفجرت أنبوبة غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من الشقة، وتلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغا بحدوث انفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع"، تسببت في سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من الشرفة، وتم نقل اثنين مصابين من المقيمين بالشقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي ذات السياق، شهد حي الشرابية أمس، واقعة مأسوية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما أثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها