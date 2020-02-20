رياضة

الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

سيطر الاهلي على مجريات اللعب لكنه فشل في الوصول إلى شباك الزمالك الذي نجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض في النهاية
تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
الاهلي - الزمالك
الاهلي - الزمالك
توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.
رد الزمالك، جاء في الدقيقة التاسعة، بعدما اقتنص مصطفى محمد الكرة من محمد هاني، وأطلق تسديدة قوية، مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها بدقيقة عاد مصطفى وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت أعلى  المرمى. هدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 12، مرر محمد هاني الكرة إلى حسين الشحات، الذي أرسل
اقرأ المزيد
طارق-حامد

طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
مباراة-الاهلى -والزمالك (5)

تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.
حسام غالي

حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".
مرتضى منصور (4)

كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يحضر السوبر.. ولا فواصل بين الجماهير

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر لموسم 2018-2109. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]