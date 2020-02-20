الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

سيطر الاهلي على مجريات اللعب لكنه فشل في الوصول إلى شباك الزمالك الذي نجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض في النهاية
توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.
رد الزمالك، جاء في الدقيقة التاسعة، بعدما اقتنص مصطفى محمد الكرة من محمد هاني، وأطلق تسديدة قوية، مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها بدقيقة عاد مصطفى وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت أعلى المرمى.
هدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 12، مرر محمد هاني الكرة إلى حسين الشحات، الذي أرسل
رد الزمالك، جاء في الدقيقة التاسعة، بعدما اقتنص مصطفى محمد الكرة من محمد هاني، وأطلق تسديدة قوية، مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها بدقيقة عاد مصطفى وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت أعلى المرمى.
هدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 12، مرر محمد هاني الكرة إلى حسين الشحات، الذي أرسل عرضية أرضية، حولها جيرالدو بتسديدة في الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته محتسبًا تسلل على الشحات.
الأهلي عاد لتهديد مرمى الزمالك، في الدقيقة 18، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية من حسين الشحات، استقبلها جيرالدو برأسية مرت أعلى القائم، انحصر اللعب بين أقدام لاعبي الفريقين، في ظل استحواذ نسبي من الأهلي.
وفي الدقيقة 29، مرر حسين الشحات الكرة إلى أليو ديانج، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة، مرت بجوار القائم الأيسر للحارس محمد أبو جبل بقليل، وبعد مرور ثلاث دقائق اقتنص محمد هاني الكرة من عبدالشافي، وذهب الكرة إلى أجاي، الذي سدد الكرة مرت بجوار المرمى، مرت باقي دقائق الشوط الأول دون جديد، لينتهي بالتعادل السلبي.
مع بداية الشوط الثاني، ظلت سيطرة الأهلي مستمرة، وتصدى دفاع الزمالك لأكثر من فرصة هدف، وطالب لاعبي الأهلي بركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، لكن أشار الحكم لركنية، نفذت دون خطورة على مرمى الزمالك.
ونظم لاعبي الزمالك هجمة مرتدة، انتهت بتمريرة بينية من مصطفى محمد إلى يوسف أوباما، لكن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، خرج من مرماه وتصدى للكرة، وطالب لاعبي الزمالك بركلة جزاء، لوجود لمسة يد على محمد هاني، لكن الحكم أشار لركنية، مرت دون خطورة.
انحصر اللعب في وسط الملعب، مع سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين، وفي الدقيقة 62 أطلق فرجاني ساسي، تسديدة أرضية بين أحضان محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، الرد جاء سريعًا من الأحمر، الذي نظم هجمة سريعة، انتهت بتمريرة من حسين الشحات إلى محمد هاني، الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لأبو جبل بقليل.
عادت السيطرة للأهلي، وفي الدقيقة 70 شارك عبدالله جمعة بدلًا من يوسف أوباما، ونظم هجمة سريعة في الدقيقة 71، انتهت بعرضية من جيرالدو، إلى محمد مجدي قفشة، الذي استقبل الكرة، برأسية قوية، مرت بجوار القائم بقليل، وبعدها بدقيقة تصدى أبو جبل لعرضية علي معلول.
الدقيقة 74، شهدت مشاركة محمود كهربا بدلًا من حسين الشحات، وبعد نزول كهربا نشبت خناقة بين لاعبي الفريقين، وبعد مرور 4 دقائق، شارك بادجي بدلًا من محمد مجدي قفشة، ومحمد أوناجم بدلًا من أحمد سيد زيزو.
وفي الدقيقة 81، أرسل مصطفى محمد كرة بينية إلى محمد أوناجم، لكن تدخل علي معلول في الوقت المناسب، وذهبت إلى بين أحضان محمد الشناوي، وبعد مرور دقيقة شارك محمود شيكابالا بدلًا من مصطفى محمد.
انحصر اللعب في وسط الملعب، مع تبادل للسيطرة بين اللاعبين، وفي الدقيقة 86، استقبل كهربا تمريرة جيرالدو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الزمالك، واحتسب الحكم 4 دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع.
تبادل اللاعبين السيطرة على الكرة، في الوقت الضائع، دون الوصول إلى الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح، نجح علي معلول في تسجيل الركلة الأولى للأهلي، وسجل محمود علاء للزمالك، وأحرز عمرو السولية ثاني الركلات للأحمر، وأحرز ساسي للأبيض، وبطريقة رائعة سجل محمود متولي، وتصدى محمد الشناوي لركلة بن شرقي، وتصدى أبو جبل لركلة محمد هاني، وسجل طارق حامد الركلة الرابعة، وأضاع بادجي الركلة الخامسة، وسجل عبدالله جمعة، لينتهي اللقاء بفوز وتتيوج الزمالك.