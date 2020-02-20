الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

سيطر الاهلي على مجريات اللعب لكنه فشل في الوصول إلى شباك الزمالك الذي نجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس الأبيض في النهاية

تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

الاهلي - الزمالك

توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.

رد الزمالك، جاء في الدقيقة التاسعة، بعدما اقتنص مصطفى محمد الكرة من محمد هاني، وأطلق تسديدة قوية، مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها بدقيقة عاد مصطفى وأطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ذهبت أعلى المرمى. هدأت المباراة نسبيًا، وفي الدقيقة 12، مرر محمد هاني الكرة إلى حسين الشحات، الذي أرسل