الطفلة والجن.. فك لغز حرائق قرية «الشراقوة» بكفر الشيخ

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م

حريق - أرشيفية

حرائق محدودة بمحتويات منازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، يتم السيطرة عليها وإخمادها بمعرفة الأهالي، إلا أنها تعاود الاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة ما دفع الأهالي إلى الاستعانة بعدد من المشايخ، ظنا منهم بوجود "قوى غير طبيعة" تتشعل النيران. وكشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز الحرائق في منازل القرية.

التحريات أشارت إلى أنه أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الابتدائي، حال تواجدهن بفناء المدرسة. وبالفحص توصلت الجهود إلى ارتكاب الواقعة تلميذة، مقيمة بالقرية ذاتها، وبمناقشتها أقرت