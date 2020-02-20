حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٤ م

حسام غالي

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".

وواصل: "كان لابد من وجود مساندة هجومية من جانب محمد هاني وعلي معلول أكثر من ذلك حتى وإن كان المدير الفني طالبهم بالإلتزام الدفاعي، الأهلي أهدر فوزًا سهلًا في المباراة بعد السيطرة على أغلب أوقات اللقاء على الأخص الشوط الأول، خروج أفشة لم يكن مناسب وفايلر لم يتعامل مع المباراة بشكل مناسب."واختتم حسام