تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

الاهلي والزمالك

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.