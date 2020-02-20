رياضة

تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وتدخل رجال الأمن المتواجدين في الملعب، وقاموا بفض المشاجرة، وتسلم اللاعبين بعدها ميداليات السوبر الرابع في تاريخ النادي الأبيض.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

طارق-حامد

طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
حسام غالي

حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".
مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-حامد

طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
حسام غالي

حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".
الزمالك

الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
الزمالك

الزمالك يكشف سر طلب تأجيل قمة الدوري

أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك، جاهزية فريقه لخوض لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات، حيث قال أمير في تصريحات تليفزيونية إن بطولة السوبر المصري إحدى 5 بطولات ينافس عليها الزمالك هذا الموسم، موضحا أن الأبيض سيركز عليها بغض النظر عن نتيجة لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي. وأضاف: "طالبنا بتأجيل لقاء الأهلي في قمة الدوري المقرر له يوم 24 فبراير الجاري لسبب واحد وهو ضرورة توحيد معايير تأجيل المباريات، واتحاد الكرة سبق أن أعلن تأجيل مباراتين للأهلي والزمالك لوجود ارتباطات في دوري أبطال إفريقيا".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]