طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تحرير:علي الزيني ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

طارق حامد

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".

وواصل حامد، حديثه، قائلًا: "عقب العودة إلى مصر بعد مباراة الترجي أهديت نجلي ميدالية السوبر الإفريقي، ثم قدمت وعد لابنتي بأن أهدي لها ميدالية السوبر المصري، وأوفيت بوعدي، الآن لا يشعرون بالحزن، النهائي يتم حسمه بالتفاصيل الصغيرة، وكنا نعرف ذلك جيدا". وتوج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في