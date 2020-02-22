صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م
مكملات غذائية
مكملات غذائية
الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
واستهلاك الكولاجين يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كالتخفيف من آلام المفاصل، والتحسين من صحة البشرة، وفيما يلي بعض الفوائد الأخرى: 1- الوقاية من أمراض العظام يعتبر الكولاجين أحد المكونات الأساسية للعظام، وعند انخفاض معدلاته، ينتج عنه هشاشة العظام، لذا ينصح بتناول أطعمة ومكملات غنية بهذا البروتين. 2-
اقرأ المزيد
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
وجبات-السريعة

حياة أطفال العالم في خطر.. امنعوا الوجبات السريعة

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، من أن صحة الأطفال فى العالم أجمع تواجه خطرا محدقا بسبب عوامل عدة مثل التغير المناخى والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشددة على أنه ليست هناك أى دولة تحمى مستقبل أطفالها كما ينبغى . ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتي، قال معدو التقرير الذي نشر في دورية "ذى لانسيت" الطبية البريطانية، إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدى 20 عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا.
عايز-تقاوم-الأمراض--تسلّح-بالبطاطا

لمرضى السكري.. البطاطا طعام صحي ولكن!

يعتبر السكري من الأمراض المزمنة، التي يجب التعايش معها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة منخفضة السكريات. على سبيل المثال اللحوم والخضراوات غير النشوية -البنجر والقرنبيط والكرفس والخيار والباذنجان والكرنب واللفت والخس والفجل والمشروم والطماطم- إضافة إلى منتجات الألبان والمكسرات والزيوت، على سبيل المثال زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ولكن هل تعتبر البطاطا طعاما صحيا لمرضى السكري؟، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
اقرأ المزيد من الأخبار
قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
اللبن يزيد الوزن

اللبن ليس مشروب صحي فقط!.. يساعد على زيادة الوزن

اللبن من المشروبات الأساسية، التي يجب تناولها يوميًا، وخاصة بالنسبة للأطفال في السن الصغير، فيعتبر من أكثر المشروبات الصحية، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم من جانب، ويمنحه أيضًا العناصر الغذائية الهامة، مثل الكالسيوم، الذي يعتبر أهم المعادن المساهمة في بناء العضلات، فتوجد العديد من المواد الإعلانية، الموضحة لأهمية اللبن، وينصح خبراء التغذية دائمًا بإدراجه في النظام الغذائي، ولكن هل يساعد اللبن على زيادة الوزن؟، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
الاسناك أفضل من الوجبات

لو شعرت بالجوع في الـ3 مساءً.. تناول الحمص والجزر

نحتاج دائمًا لتناول اسناك أو طعام خفيف بين الوجبات الرئيسية، للحصول على الطاقة، التي تساعدنا على إنجاز مزيد من الأعمال اليومية، ففي الساعة الثالثة مساء يوميا تراودك الأفكار بالذهاب إلى أحد المطاعم الشهيرة، وتناول ساندوتش من البرجر والجبنة، ولكن هل تعلم أن مثل هذه العادات، تؤدي إلى زيادة كبيرة بالوزن، كما أنها تضر بالصحة، وتزيد من معدلات الكوليسترول، لذا عليك اختيار أنواع صحية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]