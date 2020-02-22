لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ م

مكملات غذائية

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".

واستهلاك الكولاجين يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كالتخفيف من آلام المفاصل، والتحسين من صحة البشرة، وفيما يلي بعض الفوائد الأخرى: 1- الوقاية من أمراض العظام يعتبر الكولاجين أحد المكونات الأساسية للعظام، وعند انخفاض معدلاته، ينتج عنه هشاشة العظام، لذا ينصح بتناول أطعمة ومكملات غنية بهذا البروتين. 2-