روبرتو كارلوس: كهربا يحتاج لطبيب نفسي

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

كهربا

أشاد روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل، بالمستوى الفني المميز الذي خرج به لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث قال روبرتو كارلوس في تصريحات متلفزة: "الأهلي والزمالك قدما مباراة جيدة، أشيد بالحماس الجماهيري في المدرجات". وأضاف أسطورة البرازيل: "كهربا يحتاج لطبيب نفسي، لأنه لاعب عصبي ويستمع كثيرًا للجمهور، كان على الأهلي تجهيز اللاعب بشكل أفضل من خلال جلوسه مع طبيب نفسي قبل المباراة، ومهنة التدريب صعبة للغاية، كان من الممكن أن يشارك محمود كهربا ويظهر بشكل جيد ويتمكن من هز الشباك، وبالتالي يصبح قرار فايلر هو الأفضل".

ونوه كارلوس: "علي معلول لم يتقدم بالشكل المناسب لتحقيق الزيادة العددية في بعض الهجمات، الزمالك كان متحفظ دفاعيًا ولذلك لم يتقدم محمد عبد الشافي كثيرًا، ولكن عندما تقدم شكل خطورة على الأهلي بسبب عدم قيام محمد هاني بالواجبات الدفاعية بشكل جيد".وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه

ونوه كارلوس: "علي معلول لم يتقدم بالشكل المناسب لتحقيق الزيادة العددية في بعض الهجمات، الزمالك كان متحفظ دفاعيًا ولذلك لم يتقدم محمد عبد الشافي كثيرًا، ولكن عندما تقدم شكل خطورة على الأهلي بسبب عدم قيام محمد هاني بالواجبات الدفاعية بشكل جيد".



وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



وحقق الزمالك، ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

