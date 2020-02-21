مرتضى منصور: كهربا تخصص خسارة سوبر

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بلاعبي الزمالك بين شوطي مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث قال مرتضى في تصريحات لقناة النادي: "الزمالك سيصل لمطار القاهرة الجمعة في تمام الرابعة عصرًا، وأرسلت كأس السوبر الإفريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي، وطالبتهم بالنظر إلى الكأس طوال الوقت؛ لرفع معنوياتهم". وواصل رئيس نادي الزمالك: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء، عبر هاتف أمير مرتضى، قلت لهم إنكم أبطال السوبر الإفريقي، وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوط من عليكم، واللعب لإمتاع أنفسكم وجماهيركم وعدم الانفعال".

وهاجم منصور، محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، مؤكدا أنه تفرغ للسقوط في أرض الملعب، وأشار إلى إلى أنه "تخصص خسارة سوبر"، حيث لعب مع الزمالك في السوبر وخسر أمام الأهلي، ثم انتقل للأهلي وخسر أمام الزمالك.وعن ما يتردد بشأن تدخله في الأمور الفنية، قال رئيس نادي الزمالك: "لا أتدخل في عمل الجهاز الفني".وحقق