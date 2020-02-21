هاني رمزي يهاجم رينيه فايلر ونجم الزمالك

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

هاني رمزي

علق هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وقال نجم الأهلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر، وبعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين، والأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".

وتابع: "لابد من إعادة تثقيف الجيل القادم للاعبين باحترام المنافس وجماهيره قبل وأثناء وبعد المباراة، وأخيرا كنت على أمل إني أشوف لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية يتقدموا بالمصافحة بعد المباراة، وده اللي كلنا بشوفه في كل المباريات الكبري في الدوريات الأوربية وبطولات أكبر بكتير من كاس السوبر المحلي".وانتهى

وتابع: "لابد من إعادة تثقيف الجيل القادم للاعبين باحترام المنافس وجماهيره قبل وأثناء وبعد المباراة، وأخيرا كنت على أمل إني أشوف لاعبي الفريقين والأجهزة الفنية يتقدموا بالمصافحة بعد المباراة، وده اللي كلنا بشوفه في كل المباريات الكبري في الدوريات الأوربية وبطولات أكبر بكتير من كاس السوبر المحلي".



وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي، وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.



وحقق الزمالك، ثاني بطولاته تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون بعدما توج بلقب السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، وخسر الأهلي أول بطولة تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر.

