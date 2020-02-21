رياضة

شيكابالا: أعيش أسعد أسبوع في مسيرتي

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
شيكابالا
شيكابالا
أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر، بعد 5 أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه يقضي الأسبوع الأسعد في مسيرته الكروية، مضيفًا: "أنتظر جمهور الزمالك كالعادة في المطار، عصر الجمعة، لاستقبال الفريق، بعدما حولوا مطار القاهرة إلى مطار الزمالك". وأكد شيكابالا، أن أبسط شيء يقدمه لناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد، هو اصطحابه إلى منصة التتويج؛ لاستلام الكأس، وشدد قائد الزمالك على أن البطولة كانت صعبة، في ظل الإرهاق بعد مباراة الترجي التونسي، لكنهم وعدوا جماهيرهم بالفوز والكأس ولم يخذلوهم.
وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو
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مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
جريزمان‎ (1)

جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
هانى-رمزى

هاني رمزي يهاجم رينيه فايلر ونجم الزمالك

علق هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وقال نجم الأهلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر، وبعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين، والأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".
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هانى-رمزى

هاني رمزي يهاجم رينيه فايلر ونجم الزمالك

علق هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وقال نجم الأهلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر، وبعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين، والأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".
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مرتضى منصور: كهربا تخصص خسارة سوبر

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بلاعبي الزمالك بين شوطي مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث قال مرتضى في تصريحات لقناة النادي: "الزمالك سيصل لمطار القاهرة الجمعة في تمام الرابعة عصرًا، وأرسلت كأس السوبر الإفريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي، وطالبتهم بالنظر إلى الكأس طوال الوقت؛ لرفع معنوياتهم". وواصل رئيس نادي الزمالك: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء، عبر هاتف أمير مرتضى، قلت لهم إنكم أبطال السوبر الإفريقي، وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوط من عليكم، واللعب لإمتاع أنفسكم وجماهيركم وعدم الانفعال".
كهربا

روبرتو كارلوس: كهربا يحتاج لطبيب نفسي

أشاد روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل، بالمستوى الفني المميز الذي خرج به لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث قال روبرتو كارلوس في تصريحات متلفزة: "الأهلي والزمالك قدما مباراة جيدة، أشيد بالحماس الجماهيري في المدرجات". وأضاف أسطورة البرازيل: "كهربا يحتاج لطبيب نفسي، لأنه لاعب عصبي ويستمع كثيرًا للجمهور، كان على الأهلي تجهيز اللاعب بشكل أفضل من خلال جلوسه مع طبيب نفسي قبل المباراة، ومهنة التدريب صعبة للغاية، كان من الممكن أن يشارك محمود كهربا ويظهر بشكل جيد ويتمكن من هز الشباك، وبالتالي يصبح قرار فايلر هو الأفضل".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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