شيكابالا: أعيش أسعد أسبوع في مسيرتي

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

شيكابالا

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر، بعد 5 أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه يقضي الأسبوع الأسعد في مسيرته الكروية، مضيفًا: "أنتظر جمهور الزمالك كالعادة في المطار، عصر الجمعة، لاستقبال الفريق، بعدما حولوا مطار القاهرة إلى مطار الزمالك". وأكد شيكابالا، أن أبسط شيء يقدمه لناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد، هو اصطحابه إلى منصة التتويج؛ لاستلام الكأس، وشدد قائد الزمالك على أن البطولة كانت صعبة، في ظل الإرهاق بعد مباراة الترجي التونسي، لكنهم وعدوا جماهيرهم بالفوز والكأس ولم يخذلوهم.

وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو