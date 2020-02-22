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للحصول على شفايف ناعمة.. استخدم «سكراب» طبيعي

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
سكراب الشفايف
سكراب الشفايف
نضارة البشرة والحفاظ عليها، من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة، لذا يحاولن دائمًا اتباع روتين عناية صحي بالبشرة، على سبيل المثال شراء غسول جيد للبشرة، وتطبيق الماسكات الطبيعية، ولا تنسى الاسكراب لتقشير الجلد، والتخلص من الخلايا الميتة، وفي نفس الوقت، تهتم العديد من الفتيات بنضارة الوجه فقط، مع إن الشفايف أيضًا من الأجزاء الهامة، التي تبرز نضارة البشرة، إذ سكراب الشفايف من خطوات العناية الضرورية، لإطلالة مشرقة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
ندرك جميعًا أهمية تقشير البشرة وتجديدها، لإزالة الجلد الميت، والتخلص من البشرة الباهتة، لكن هل تعرف أيضًا أن سكراب الشفايف متعدد الفوائد؟ وفيما يلي بعض منها: - الحصول على ملمس ناعم. - التخلص من الشفاة المشقوقة. - الحفاظ على ترطيب الشفايف. - إطلالة مميزة عند تطبيق الروج. -الحماية من جفاف الشفاة. ولعمل
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مكياج-طبيعي

زيت وفازلين.. استخدم طرق صحية لإزالة الميك أب

الميك أب ومنتجات التجميل من أكثر الأشياء، التي تثير جنون الفتيات، لذا يحاولن دائمًا الوصول إلى كل ما هو جديد، للحصول على بشرة نضرة خالية من العيوب والجفاف، ويلجأ البعض إلى الخيارات الطبيعية مثل الزيوت، وبالنسبة لإزالة الميك أب، يفضل دائمًا الابتعاد عن المزيلات، لأنها غنية بمكونات كيميائية، من المحتمل أن ينتج عنها التهاب وإحمرار، إضافة إلى جفاف البشرة على المدى البعيد، لذا توجد بعض من الحلول الأخرى، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
الوان-المانكير-والبشرة (7)

للحفاظ على نعومة بشرتك.. إليك 5 خطوات سحرية

رغم أن كثير من الناس يحبون فصل الشتاء، وتناول المشروبات الدافئة، والمكوث بالمنزل ومشاهدة التليفزيون، إلا أن الشتاء يتسبب في بعض الآثار الجانبية السلبية، على سبيل المثال تشقق اليدين والوجه، مع زيادة ظهور حبوب الشباب، والمشكلات الجلدية الأخرى، التي ينتج عنها مضاعفات، إذا لم يتم علاجها، ومن أكثر الأشياء المزعجة جفاف اليدين، لذا لا بد من اتباع روتين عناية صحي، مثل استخدام مرطب غني بالعناصر التي تحتاجها البشرة، وتجنب استخدام الماء الساخن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
تقشير-البشرة-الجافة

للتخلص من البشرة الجافة|.. 5 اسكرابات طبيعية تساعدك

في أيام الشتاء الباردة، تتعرض البشرة للجفاف والتشقق بشكل كبير، لذا ينصح دائمًا باتباع روتين عناية صحي، للحفاظ على صحة البشرة على المدى البعيد، وبالتالي الماسكات الطبيعية هي الحل دائمًا، كما أن الزيوت العطرية لها دور كبير في التقليل من الجفاف، على سبيل المثال يساعد زيت جوز الهند على تنعيم البشرة، والتخلص من الجلد الميت، كما توجد اسكرابات طبيعية يمكن تطبيقها للجسم كله، على سبيل المثال اسكراب القهوة وزيت جوز الهند، حيث يحمي من التلف الناتج عن الجذور الحرة، نقلا عن "boldsky".
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