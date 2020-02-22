للحصول على شفايف ناعمة.. استخدم «سكراب» طبيعي

تحرير:إسراء سليمان ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

سكراب الشفايف

نضارة البشرة والحفاظ عليها، من أكثر الأشياء التي تهتم بها كل فتاة، لذا يحاولن دائمًا اتباع روتين عناية صحي بالبشرة، على سبيل المثال شراء غسول جيد للبشرة، وتطبيق الماسكات الطبيعية، ولا تنسى الاسكراب لتقشير الجلد، والتخلص من الخلايا الميتة، وفي نفس الوقت، تهتم العديد من الفتيات بنضارة الوجه فقط، مع إن الشفايف أيضًا من الأجزاء الهامة، التي تبرز نضارة البشرة، إذ سكراب الشفايف من خطوات العناية الضرورية، لإطلالة مشرقة، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".

ندرك جميعًا أهمية تقشير البشرة وتجديدها، لإزالة الجلد الميت، والتخلص من البشرة الباهتة، لكن هل تعرف أيضًا أن سكراب الشفايف متعدد الفوائد؟ وفيما يلي بعض منها: - الحصول على ملمس ناعم. - التخلص من الشفاة المشقوقة. - الحفاظ على ترطيب الشفايف. - إطلالة مميزة عند تطبيق الروج. -الحماية من جفاف الشفاة. ولعمل