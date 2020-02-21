إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

كورونا

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".

وأضافت أن الشرطة تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الواقعة وقامت بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون والتنسيق مع إدارة الصحة في هونج كونج للحد من انتشار هذا الفيروس بين أفرادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصابة 69 حالة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.

