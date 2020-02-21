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إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
كورونا
كورونا
كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
وأضافت أن الشرطة تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الواقعة وقامت بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون والتنسيق مع إدارة الصحة في هونج كونج للحد من انتشار هذا الفيروس بين أفرادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصابة 69 حالة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.
اسلحة ايرانية

دلائل ونفي..البنتاجون يؤكد تورط إيران في هجوم أرامكو

تتوالى الدلائل المؤكدة لضلوع إيران في الهجوم التي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية بطائرات مسيرة في سبتمبر الماضي. فقد فجرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مفاجأة بشأن شحنة أسلحة مطابقة للمستخدمة في هجوم شركة "أرامكو"، حيث كشفت واشنطن عن اعتراضها شحنة أسلحة، مطابقة لتلك التي استخدمت في الهجوم. وكشف المتحدث باسم البنتاجون وليام أوربان، أن "السفينة الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين اليمنية وتم احتجازها، كانت تحمل صواريخ كورنيت إيرانية".
فيروس-كورونا (3)

كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بسبب سياسات الحكومات

حذر خبراء صحة الطفل فى تقرير لمنظمة الصحة العالمية، من ارتفاع درجة حرارة الأرض، بمقدار 4 درجات، بحلول 2100 من خلال التوقعات الحالية، لافتةً إلى أنه سيؤدى لعواقب صحية مدمرة تتحملها الأجيال القادمة مثل ارتفاع مستويات المحيطات، وموجات حارة، وسوء تغذية، وانتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا. وأشار الخبراء والذين يقدر عددهم بـ40 خبيرا، إلى أن التقدم الذى تحقق على مدي العقدين الأخيرين فى طريقه للتحول السلبى، ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية من جانب مختلف الحكومات فى أنحاء العالم.
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الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
كورونا

الصين: 2007 وفيات و74 ألف إصابة بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و136 حالة وفاة جديدة، أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2007 حالات، والإصابات المؤكدة إلى 74 ألفا و279 إصابة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، مضيفة أنه من بين الوفيات، 132 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونج جيانج وشاندونج وقوانج دونج وقويتشو.
كورونا

اليابان تسجل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، إلى أنه تم تسجيل حالات الإصابة في مقاطعة "واكاياما" بغرب اليابان، وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان إلى 523 حالة. وكانت السلطات الصحية الصينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الصين ليصل إلى 1868 شخصا.
بسبب-الأمطار- إجلاء 800 ألف-شخصًا-في اليابان (2)

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في اليابان إلى 518

ارتفعت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى 518 حالة بعد إصابة خمسة آخرين بالفيروس. وقالت وزارة الصحة والعمل والرعاية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، إن الاختبارات الطبية لخمسة أشخاص أظهرت نتائج ايجابية للإصابة بالفيروس.
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