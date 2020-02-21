جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

جريزمان

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.

موقع "سبورت" الفرنسي يذهب في تقرير جديد إلى أن "البلوجرانا" عرض بالفعل جريزمان مقابل نيمار، حتى "يجبر" باريس سان جيرمان على الأقل من خفض قيمة الصفقة للتنازل عن المهاجم البرازيلي.برشلونة فشل طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء

موقع "سبورت" الفرنسي يذهب في تقرير جديد إلى أن "البلوجرانا" عرض بالفعل جريزمان مقابل نيمار، حتى "يجبر" باريس سان جيرمان على الأقل من خفض قيمة الصفقة للتنازل عن المهاجم البرازيلي.



برشلونة فشل طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء الكبيرة التي طرحت على غرار عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وجون كلير توديبو.



فهل سيقبل سان جيرمان بالصفقة؟ احتمالية ذلك كبيرة لأن جريزمان مهاجم من طراز يختلف عن الأسماء المذكورة، وحتى وإن لم يقبل به كطرف مقايضة مقابل نيمار، قد يفكر باريس سان جيرمان في أمر صفقة منفصلة، خاصة وأن الدولي الفرنسي يسعى إلى مغادرة "كامب نو"، على أن يتم التفاوض على نيمار بشكل منفصل شكليا على الأقل.

