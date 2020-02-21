رياضة

جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
جريزمان
جريزمان
الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
موقع "سبورت" الفرنسي يذهب في تقرير جديد إلى أن "البلوجرانا" عرض بالفعل جريزمان مقابل نيمار، حتى "يجبر" باريس سان جيرمان على الأقل من خفض قيمة الصفقة للتنازل عن المهاجم البرازيلي.برشلونة فشل طيلة الصيف الماضي في إيجاد توليفة تُقنع إدارة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، وذلك رغم الأسماء
اقرأ المزيد
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
شيكابالا

شيكابالا: أعيش أسعد أسبوع في مسيرتي

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر، بعد 5 أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه يقضي الأسبوع الأسعد في مسيرته الكروية، مضيفًا: "أنتظر جمهور الزمالك كالعادة في المطار، عصر الجمعة، لاستقبال الفريق، بعدما حولوا مطار القاهرة إلى مطار الزمالك". وأكد شيكابالا، أن أبسط شيء يقدمه لناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد، هو اصطحابه إلى منصة التتويج؛ لاستلام الكأس، وشدد قائد الزمالك على أن البطولة كانت صعبة، في ظل الإرهاق بعد مباراة الترجي التونسي، لكنهم وعدوا جماهيرهم بالفوز والكأس ولم يخذلوهم.
هانى-رمزى

هاني رمزي يهاجم رينيه فايلر ونجم الزمالك

علق هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وقال نجم الأهلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر، وبعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين، والأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".
اقرأ المزيد من الأخبار
ليونيل ميسي (2)

بقاء ميسي في برشلونة = رحيل رئيس النادي

كشف موقع لو 10 سبورت أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ربط استمراره مع النادي الكتالوني برحيل رئيس النادي جوسيب ماريا باريتيمو، الذي تنتظره أيام صعبة> وأوضح الموقع الفرنسي أن أحسن لاعب في العالم ست مرات، ينتظر أن يترك جوسيب ماريا باريتيمو منصبه نهاية الموسم، من أجل مواصلة رحلته الكروية مع "البلوجرانا"، وأضاف أن بقاء باريتيمو كرئيس لبرشلونة سيدفع ميسي لاتخاذ قرار حاسم. وكان ليونيل ميسي قد خرج مؤخراً بتصريحات قوية، ينتقد فيها إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة، إذ حث الدولي الأرجنتيني أبيدال على تسمية المتخاذلين في برشلونة وتحمل مسؤولياته.
دورتموند

دورتموند يتكبد خسارة مالية بسبب نجم برشلونة

لن يكون لغياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي ألمت به على مستوى عضلة الفخذ تأثير على فريقه برشلونة فقط، بل سيطال ناديه السابق بوروسيا دورتموند أيضاً، الذي سيتكبد خسارة مالية كبيرة جراء ذلك. وذكرت مصادر إعلامية إسبانية متطابقة أن إصابة عثمان ديمبيلي صاحب الـ22 عامًا، الذي سيغيب حتى نهاية هذا الموسم، ستكون لها تبعات سلبية على ناديه السابق بوروسيا دورتموند، حيث سيخسر النادي الألماني مبلغ 5 ملايين يورو كان سيحصل عليها في حال ما لعب الدولي الفرنسي المباراة الرسمية رقم 75 بقميص النادي الكتالوني.
برشلونة

تعليق صادم من بوسكيتس بعد توديع كأس الملك

يرى سيرخيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أن النظام الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا جعل البطولة أصعب لأنها لا تمنح الخاسر فرصة تعويض في مباراة إياب. وقال لاعب وسط فريق بلاوجرانا بعد الخسارة مساء أمس الخميس أمام مضيفه أتليتك بلباو بهدف في الدور ربع النهائي: "استحققنا التأهل، لكن هذه الكأس الجديدة، وفي لحظة ما قد تهرب المباراة منك. مصير محبط بعد كل ما حدث. هذه كرة القدم، وتمريرة عرضية انتهت معها الكرة في الشباك. لعبنا مباراة جيدة رغم كل شيء".
برشلونة

نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]