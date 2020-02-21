أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ ص

الأهلي والزمالك

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".

ونوه: "الأهلي ظهر بروح رياضية كبيرة بعد صعوده لتسلم ميداليات المركز الثاني على المنصة، وهو الأمر الذي رفضه الزمالك في النسخة السابقة بعد الهزيمة من الأحمر 2-3، فالأهلي لا يتهرب من الهزيمة".وأتم مهاجم الأهلي السابق: "أتعجب من وقوف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على المنصة وهو يبتسم وسعيد للغاية بتتويج

ونوه: "الأهلي ظهر بروح رياضية كبيرة بعد صعوده لتسلم ميداليات المركز الثاني على المنصة، وهو الأمر الذي رفضه الزمالك في النسخة السابقة بعد الهزيمة من الأحمر 2-3، فالأهلي لا يتهرب من الهزيمة".



وأتم مهاجم الأهلي السابق: "أتعجب من وقوف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة على المنصة وهو يبتسم وسعيد للغاية بتتويج الزمالك".



وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.



وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي، وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.