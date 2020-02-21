سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الإياتا: الطلب على السفر يخسر 13% والنمو ينكمش 8%

من المتوقع أن تخسر شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، مع افتراض أن فقدان الطلب يقتصر على الأسواق المرتبطة بالصين
تحرير:أميرة إبراهيم ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
طوارئ مصر للطيران
طوارئ مصر للطيران
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أن تقييمه الأولي لتأثير تفشي فيروس كورونا يُظهر خسارة محتملة بنسبة 13? للطلب على الركاب في شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 13?، بالنظر إلى النمو لشركات الطيران في المنطقة كان من المتوقع أن يكون 4.8?، فإن التأثير الصافي سيكون انكماش للعام بأكمله بنسبة 8.2? مقارنة بمستويات الطلب في عام 2019. ووفقا لهذا السيناريو، فأن ذلك يعني خسارة إيرادات بقيمة 27.8 مليار دولار في عام 2020 لشركات النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - يتحمل الجزء الأكبر منها شركات نقل مسجلة في الصين، مع خسارة 12.8 مليار دولار في السوق المحلية الصينية وحدها.
ومن المتوقع أن تخسر شركات النقل خارج آسيا والمحيط الهادئ إيرادات قدرها 1.5 مليار دولار، مع افتراض أن فقدان الطلب يقتصر على الأسواق المرتبطة بالصين. سيؤدي ذلك إلى رفع إجماليالإيرادات العالمية المفقودة إلى 29.3 مليار دولار (انخفاض إيرادات الركاب بنسبة 5? مقارنة بما توقعه إياتا فيديسمبر) وتمثل زيادة بنسبة 4.7?
اقرأ المزيد
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير شارع «سليمان أباظة» بالدقي

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي ليكون استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق والمحاور وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة. وقال أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريح له خلال جولة تفقدية للشارع اليوم الجمعة، إن هناك مخطط تطوير سيتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة.
حج-وعمرة (1)

بالشروط والإجراءات.. الداخلية تعلن موعد قبول طلبات حج القرعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من بعد غد السبت حتى يوم الأحد 8 مارس المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقا للجدول الزمنى الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

«ننتظر نص اتفاق واشنطن».. «عليا مياه النيل» تستعرض تطورات سد النهضة

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارتى الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، بهدف استعراض نتائج اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والتى كان آخرها الاجتماع الذى عقد يومى 12 و13 فبراير الجارى، فى إطار حرص مصر على التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الدول.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
اقرأ المزيد من الأخبار
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
فيروس-كورونا (3)

كوريا الجنوبية: فيروس كورونا قد يخرج عن السيطرة

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن فيروس "كورونا المستجد"، قد يخرج عن السيطرة بسبب انتشاره فى المجتمع الإقليمي. وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أنها لم تستكمل بعد التحقيقات فى مسار انتقال عدوى كورونا فى حالات الإصابة المؤكدة خلال هذا الأسبوع، غير أنها تدرك خطورة الوضع الحالي الخاص بانتشار الفيروس بناء على ما تظهره التحقيقات الجارية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
الصين

وزير خارجية الصين عن فيروس كورونا: «واثق من الفوز»

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني" وانج يي"، على أن بلاده واثقة من الفوز فى المعركة ضد فيروس كورونا بدعم المجتمع الدولى ورابطة دول جنوب شرق اَسيا "اَسيان"، لافتاً إلى أن الوضع تحت السيطرة. وقال وانج، فى كلمة خلال حفل بمناسبة اجتماع وزراء خارجية آسيان-الصين، الخاص بشأن مرض فيروس كورونا الجديد والاجتماع الخامس لوزراء خارجية آلية تعاون "لانتسانغ-ميكونغ" فى لاوس، إن الشعب الصينى يحتشد سويا لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وأنه بعد بذل جهود مضنية، يتغير الوضع للأفضل، مشيرا إلى أنه لا تزال "ووهان" و"هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) حاليا أشد المتأثرين بالفيروس، ولكن الوضع تحت السيطرة الفعالة، بينما تتوارد أخبار مطمئنة من المناطق الأخرى فى البلاد.
طائرة- مصر -للطيران (2)

«مصر للطيران» تشغل رحلة أسبوعيا من القاهرة للصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا صحفيا، اليوم الخميس، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية، وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه "سوف يتم دراسة الموقف أولا بأول، لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقا للطلب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]