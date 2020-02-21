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إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م
كورونا
كورونا
أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال
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قيس والغنوشي

لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
محمد توفيق علاوي

«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.
مطار حلب الدولي

سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
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فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
بوتين (3)

روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
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