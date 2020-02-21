إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وأفادت شرطة الديوانية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفي دائرة الصحة في المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال