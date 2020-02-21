كوريا الجنوبية: 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م

كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 156 حالة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط. وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في العاصمة سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

وتواجه كوريا الجنوبية "وضعا خطيرا"، على حد وصف رئيس البلاد مون جيه-ان، وفقا لبيان أصدره مكتبه اليوم.وفي سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء تشونج سي كيون باتخاذ إجراءات "قوية وسريعة" للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تصنيف مدن دايجو وتشيونجدو ومقاطعة شمال جيونجسانج "مناطق رعاية خاصة"، بحسب "يونهاب".ونقلت