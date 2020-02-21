كوريا الجنوبية: 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن 52 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 156 حالة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد زاد بنحو ثلاثة أمثال خلال ثلاثة أيام فقط.
وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات في العاصمة سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.
وتواجه كوريا الجنوبية "وضعا خطيرا"، على حد وصف رئيس البلاد مون جيه-ان، وفقا لبيان أصدره مكتبه اليوم.وفي سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء تشونج سي كيون باتخاذ إجراءات "قوية وسريعة" للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تصنيف مدن دايجو وتشيونجدو ومقاطعة شمال جيونجسانج "مناطق رعاية خاصة"، بحسب "يونهاب".ونقلت
وتواجه كوريا الجنوبية "وضعا خطيرا"، على حد وصف رئيس البلاد مون جيه-ان، وفقا لبيان أصدره مكتبه اليوم.
وفي سياق متصل، تعهد رئيس الوزراء تشونج سي كيون باتخاذ إجراءات "قوية وسريعة" للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تصنيف مدن دايجو وتشيونجدو ومقاطعة شمال جيونجسانج "مناطق رعاية خاصة"، بحسب "يونهاب".
ونقلت الوكالة الرسمية عن تشونج قوله خلال اجتماع وزاري إن " تركيز الحكومة حتى الآن كان منصبا على الحد من الإصابات القادمة من خارج البلاد. ومن الآن فصاعدًا، ستعطي الحكومة أولوية أكبر للحد من انتشار الفيروس محليًا".
ونصح كون يونج جين، عمدة مدينة دايجو، سكان المدينة البالغ عددهم 5ر2 مليون نسمة أمس الخميس بالبقاء في منازلهم من أجل إبطاء انتشار الفيروس.
وقالت السلطات إنه تم الإعلان عن حالات إصابة بالفيروس في سول، ومقاطعة تشونج تشيونج (جنوب غرب البلاد)، وفي جزيرة جيجو.
وقالت حكومة مدينة سول إنها ستحظر التجمعات وستعلق الخدمات الكنسية أمام طائفة شينتشونجي المسيحية في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس القاتل.
وأشار المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن هناك خمس حالات إصابة بالفيروس مرتبطة بالكنيسة.
وسجلت كوريا الجنوبية أيضا أول حالة وفاة بسبب كورونا أمس الخميس، ليصل إجمالي الوفيات المؤكدة خارج الصين إلى 11 في سبع دول وأقاليم.