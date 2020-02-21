حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٢ م

شهادة الميلاد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما زعمته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، مُوضحةً أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.وشددت وزارة الداخلية