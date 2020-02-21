حقيقة رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

رئاسة الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل أي مشروعات استثمارية بمجال تحويل المخلفات لطاقة، مُوضحةً أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم في هذا المجال، حيث يتم فحص