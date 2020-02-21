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شعراوي: المحافظات توفر 7.8 مليار جنيه في «كشافات الطاقة»

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.
وأشار اللواء شعراوي إلى أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيبا في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب أكثر من 224 الف كشاف موفر للطاقة محققة وفربقيمة716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية بـ196 ألف كشاف بوفرتجاوز603 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 الف كشاف بوفر 593 مليون
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5 ملايين مستفيد من برنامج تنمية الصعيد

أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن إجمالي المستفيدين من مشروعات البرنامج بلغ حوالي 5 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا خلال عام 2019. جاء ذلك خلال لقائه مع فريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج، إلى جانب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط.
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السعيد: البنك الدولي أشاد ببرنامج تنمية الصعيد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر وزارة التخطيط، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، وحضر الإجتماع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق البرنامج، ومسئولي وزارتى المالية والتعاون الدولى ومجموعة من قيادات الوزارات المسئولة عن تنفيذ البرنامج. وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
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المصيلحي: تشديد الرقابة والجولات لرفع جودة الخبز

التقى السيد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين السادة المحافظين والسادة وكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية في كافة محافظات الجمهورية، ولا سيما سير منظومة الخبز والعمل على توجيه كافه السادة المسئولين بالمحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز ومتابعه سير عمل المنشأت التموينية المختلفة.
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