شعراوي: المحافظات توفر 7.8 مليار جنيه في «كشافات الطاقة»

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٥ م

محمود شعراوي

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيبا في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب أكثر من 224 الف كشاف موفر للطاقة محققة وفربقيمة716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية بـ196 ألف كشاف بوفرتجاوز603 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 الف كشاف بوفر 593 مليون