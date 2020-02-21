كشف ملابسات اختلاق سيدة اختطاف نجلها بالإسكندرية

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٩ م

اختطاف طفل - تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات اختلاق ربة منزل لواقعة تعرضها للسرقة واختطاف نجلها بالإسكندرية بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء لستقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين استقلتا "التوك توك" صحبتها واصطحباها وقائد المركبة عنوة لفيلا.

لم تتمكن المبلغة من الإرشاد عن الفيلا، لافتة إلى أن السيدتين استولتا منها على الطفل ومشغولاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها واحتجزاها لعدة ساعات وعقب ذلك أطلقتا سراحها.بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المُبلغة باختلاق الواقعة

لم تتمكن المبلغة من الإرشاد عن الفيلا، لافتة إلى أن السيدتين استولتا منها على الطفل ومشغولاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها واحتجزاها لعدة ساعات وعقب ذلك أطلقتا سراحها.



بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذباً، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت باحتفاظها بابنها والمشغولات الذهبية طرف (شقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وعللت قيامها بذلك خشية قيام زوجها باصطحاب إبنها والسفر به لدولته، وتم بإرشادها ضبط (شقيقتها وبرفقتها الطفل والمشغولات الذهبية).







