شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م

الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".

وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق قائلًا: "هذه المباراة لو كانت في مصر وفي ملعب به جماهير الذين ننادي بعودتهم للمدرجات، وحدثت تلك الأمور، أعتقد أن الأمر لم يكن يمر مرور الكرام".وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "التعصب وصل لدرجات أعلى ووصل للاعبين والمسئولين، يجب أن يقوم المسئولين بدراسة هذه الفيديوهات

وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق قائلًا: "هذه المباراة لو كانت في مصر وفي ملعب به جماهير الذين ننادي بعودتهم للمدرجات، وحدثت تلك الأمور، أعتقد أن الأمر لم يكن يمر مرور الكرام".



وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "التعصب وصل لدرجات أعلى ووصل للاعبين والمسئولين، يجب أن يقوم المسئولين بدراسة هذه الفيديوهات ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة".



وحقق الزمالك، لقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تغلبه على منافسه التقليدي الأهلي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد.



وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، وسجل للأهلي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي وأضاع محمد هاني وأليو بادجي، وسجل للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.