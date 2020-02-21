رياضة

شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣١ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".
وأكمل نائب رئيس الجبلاية السابق قائلًا: "هذه المباراة لو كانت في مصر وفي ملعب به جماهير الذين ننادي بعودتهم للمدرجات، وحدثت تلك الأمور، أعتقد أن الأمر لم يكن يمر مرور الكرام".وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "التعصب وصل لدرجات أعلى ووصل للاعبين والمسئولين، يجب أن يقوم المسئولين بدراسة هذه الفيديوهات
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نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
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جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
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مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
شيكابالا

شيكابالا: أعيش أسعد أسبوع في مسيرتي

أعرب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة السوبر، بعد 5 أيام من التتويج بالسوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه يقضي الأسبوع الأسعد في مسيرته الكروية، مضيفًا: "أنتظر جمهور الزمالك كالعادة في المطار، عصر الجمعة، لاستقبال الفريق، بعدما حولوا مطار القاهرة إلى مطار الزمالك". وأكد شيكابالا، أن أبسط شيء يقدمه لناشئ الزمالك المصاب بالسرطان سعد محمد، هو اصطحابه إلى منصة التتويج؛ لاستلام الكأس، وشدد قائد الزمالك على أن البطولة كانت صعبة، في ظل الإرهاق بعد مباراة الترجي التونسي، لكنهم وعدوا جماهيرهم بالفوز والكأس ولم يخذلوهم.
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هاني رمزي يهاجم رينيه فايلر ونجم الزمالك

علق هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي فاز فيها الأخير بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل السلبي. وقال نجم الأهلي السابق عبر صفحته على "فيسبوك": "ألف مبروك نادي الزمالك كأس السوبر، وبعيدا عن أداء الفريقين والمديرين الفنيين، وخاصة أداء فايلر المفاجئ والمحير في التشكيل والتغييرات، لفت نظري موقفين، والأول رد فعل عبد الله جمعه تجاه جماهير النادي الأهلي غير اللائق بالمرة، والثاني إصرار لاعبي الأهلي في عدم وضع الميداليات أيضا غير لائق بالمرة".
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مرتضى منصور: كهربا تخصص خسارة سوبر

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن إجرائه اتصالا هاتفيا بلاعبي الزمالك بين شوطي مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، حيث قال مرتضى في تصريحات لقناة النادي: "الزمالك سيصل لمطار القاهرة الجمعة في تمام الرابعة عصرًا، وأرسلت كأس السوبر الإفريقي للاعبين قبل مباراة الأهلي، وطالبتهم بالنظر إلى الكأس طوال الوقت؛ لرفع معنوياتهم". وواصل رئيس نادي الزمالك: "تحدثت مع اللاعبين بين شوطي اللقاء، عبر هاتف أمير مرتضى، قلت لهم إنكم أبطال السوبر الإفريقي، وعليكم اللعب بهدوء وإزالة الضغوط من عليكم، واللعب لإمتاع أنفسكم وجماهيركم وعدم الانفعال".
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