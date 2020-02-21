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إلغاء «دعم الصحة» بداية من الطفل الثالث للأسرة.. الحكومة ترد

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.
وبحسب بيان صادر صباح اليوم، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون،
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اللواء محمود شعراوى

شعراوي: المحافظات توفر 7.8 مليار جنيه في «كشافات الطاقة»

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع. واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.
وزارة الخارجية

الحكومة: لا صحة لتوقف تقديم الخدمات بسفارة مصر بالصين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف السفارة المصرية بالصين عن تقديم خدماتها لرجال الأعمال والمستوردين، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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حقيقة رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.
شهادة-ميلاد

حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر

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حقيقة رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة.
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حقيقة وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد 6 أشهر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما زعمته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.
دواجن (1)

ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية.
كوبرى-تحيا-مصر

الحكومة: لا صحة لوجود شروخ في كوبري «تحيا مصر»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن غلق كوبري "تحيا مصر" لوجود خطورة على مستخدميه بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت. تواصل المركز مع محافظة القاهرة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري "تحيا مصر" بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت، وأن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي في كلا الاتجاهين دون أي توقف، مُشددةً على حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.
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