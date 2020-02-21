منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

نفايات - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.

تحتوي تلك الأجهزة على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى، وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم إستهداف

تحتوي تلك الأجهزة على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى، وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم إستهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط 7 مصانع لإعادة تدوير المخلفات بدون ترخيص بإجمالى مضبوطات وزنت 166 طن فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات، مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر، مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول.







