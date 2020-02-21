جريمة

منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
نفايات - أرشيفية
نفايات - أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.
تحتوي تلك الأجهزة على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى، وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم إستهداف
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اسعاف (1)

نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.
اختطاف-طفل

كشف ملابسات اختلاق سيدة اختطاف نجلها بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات اختلاق ربة منزل لواقعة تعرضها للسرقة واختطاف نجلها بالإسكندرية بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء لستقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين استقلتا "التوك توك" صحبتها واصطحباها وقائد المركبة عنوة لفيلا.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

الطفلة والجن.. فك لغز حرائق قرية «الشراقوة» بكفر الشيخ

حرائق محدودة بمحتويات منازل بقرية "45" الشراقوة بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، يتم السيطرة عليها وإخمادها بمعرفة الأهالي، إلا أنها تعاود الاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة ما دفع الأهالي إلى الاستعانة بعدد من المشايخ، ظنا منهم بوجود "قوى غير طبيعة" تتشعل النيران. وكشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز الحرائق في منازل القرية.
انفجار أنبوبة بوتاجاز فى منزل بشبرا مصر 5

الأنبوبة انفجرت.. إصابة شخصين داخل شقة بالجيزة

انفجرت أنبوبة غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من الشقة، وتلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغا بحدوث انفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع"، تسببت في سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من الشرفة، وتم نقل اثنين مصابين من المقيمين بالشقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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سجن

هربا أدوية سرطان.. حبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس موظفين بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتهريب أدوية مرضى السرطان والكيمياوي خارج المستشفى دون تفتيش، عن طريق سيدات منتقبات.
نفوق-الأسماك-بنهر-النيل (1)

حل لغز نفوق كمية من الأسماك بنهر النيل

تتبعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بلاغ ورد للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بنفوق بعض الأسماك بمجرى نهر النيل فرع دمياط بمدينة بنها بالقليوبية، وأخذت عينات من تلك الأسماك بمعرفة الجهات المعنية ببنها لفحصها وتحليلها والوقوف على أسباب نفوقها، وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج فحص العينات توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين، يقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
سرقة-بالاكراه

حل لغز سرقة ربع مليون جنيه من موظفى «مياه القليوبية»

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ مالى من موظفى شركة المياه بالقليوبية بعدما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية من مسئول خزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ومشرف تحصيل بذات الشركة، يقيمان بدائرة المركز، أنهما حال توجههما من فرع الشركة إلى فرع أحد البنوك بدائرة المركز مستقلان دراجة نارية "خاصة بالثانى"، وبحوزتهما مبلغ 273,520 جنيه بداخل حقيبة يد اعترض طريقهما سيارة ملاكى ترجل منها مجهولان بحوزة أحدهما سلاح نارى، واستوليا منهما على الحقيبة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

الدفع بـ4 سيارت إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في مصنع قها للأغذية المحفوظة، إذ دفعت الحماية بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات. الأجهزة الـمنية تلقت إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لمدينة قها، يفيد نشوب حريق بمصنع قها للأغذية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ. فيما كشفت المعاينة، أن الحريق نشب بإحدى أبراج خزانات المياه أثناء أعمال الصيانة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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