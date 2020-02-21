رياضة

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
نيمار
نيمار
كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
وواصل لاعب وسط ريال مدريد: "هدفي في الملعب هو سرقة الكرة ثم يحتفل البرنابيو بذلك. الاستمتاع بكرة القدم يحدث بنفس القدر في كل مركز، وأنا أسعى لقطع الكرات وأستمتع بهذا الأمر وبمساعدة زملائي في الفريق". وعن سر تواجده الدائم في التشكيل الأساسي، قال: "الأمر يتعلق بعدة أشياء مثل العمل والموهبة والتواضع،
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مباراة-الاهلى -والزمالك (3)

شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".
مباراة-الاهلى -والزمالك (4)

أسامة حسني: الأهلي لا يتهرب من الهزيمة

أكد أسامة حسني مهاجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان أفضل من الزمالك، في مواجهة السوبر المصري، رغم الخسارة بضربات الجزاء، وقال أسامة حسني في تصريحات متلفزة: "فاز من لا يستحق، الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الزمالك وكان قريبًا من الانتصار". وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "كهربا قدم ما لديه في حدود المتاح خلال المباراة، كنت أرفض مشاركة السنغالي أليو بادجي، حيث تحتاج هذه المباريات لعناصر الخبرة، وكنت أفضل مشاركة وليد سليمان في الشوط الثاني، لأن اللاعب المخضرم يجيد تسديد ضربات الجزاء".
جريزمان‎ (1)

جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
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جريزمان‎ (1)

جريزمان مقابل نيمار.. فهل سيقبل سان جيرمان؟

الحوار الصحفي الذي أدلى به إيريك أبيدال مدير الكرة بنادي برشلونة لكرة القدم بخصوص نيمار، أظهر بوضوح أن النادي الكاتالوني لم يقفل ملف المهاجم البرازيلي بعد ولازال مهتما بالتعاقد معه، حيث نشر موقع "إلموندو ديبورتيفو" الإسباني عن أبيدال قوله: "سيكون أيضا من الفخر إدراج لاعب بحجم نيمار، وأيضا لاعبين آخرين بمميزات هائلة". هذا الأمر يعني أن برشلونة قد يعود إلى عرض سبق وأن طرحه على باريس سان جيرمان في السابق، وذلك لإبرام صفقة تبادلية، وما استجد هو ظهور الفرنسي أنطوان جريزمان كطرف ثاني للمقايضة.
يورجن كلوب

كلوب: أتليتكو لن يقدم لنا أي هدايا اليوم

يتوقع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن يجد فريقه مباراة صعبة للغاية أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، وذلك حين يحل الليفر ضيفا على الروخيبلانكوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متيروبوليتانو. وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض من أفضل المباريات التي لعبناها كانت مباريات خارج ملعبنا، كانت مواجهة بايرن ميونيخ الموسم الماضي واحدة من أفضل المباريات التي شهدتها على الإطلاق".
جوزيه مورينيو (8)

مورينيو مستاء من توقيت مباريات توتنهام بالبريميرليج

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنام هوتسبير، تحديد يوم الأحد موعدا لمباراته ضد مضيفه أستون فيلا في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على اعتبار أنه يلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية. ويستضيف توتنام فريق لايبزيج يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وتمنى مورينيو، بطل دوري الأبطال مرتين، أن يتاح له وقت أكبر للاستعداد لمواجهة الفريق الألماني في البطولة القارية، ويحتل توتنام المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 37 نقطة.
عزاء-والد-ميدو‎ (6)

ميدو: جماهير تونس تسبق مصر في التفكير

يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير تونس تسبق نظيرتها في مصر في التفكير، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موق التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب نجم المنتخب الوطني السابق: "تونس ناس سابقينا شوية في التفكير فيما يخص فكرة التشجيع هتلاقي جمهور الأفريقي والنجم والصفاقسي بيعلنوا عادي فرحتهم إن الزمالك كسب الترجي ومفيش حد هيطلعهم كفرة ومش وطنيين، قول رأيك بشجاعة وشجع ناديك بس، مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس، ولما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".
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