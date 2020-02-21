كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

نيمار

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وواصل لاعب وسط ريال مدريد: "هدفي في الملعب هو سرقة الكرة ثم يحتفل البرنابيو بذلك. الاستمتاع بكرة القدم يحدث بنفس القدر في كل مركز، وأنا أسعى لقطع الكرات وأستمتع بهذا الأمر وبمساعدة زملائي في الفريق". وعن سر تواجده الدائم في التشكيل الأساسي، قال: "الأمر يتعلق بعدة أشياء مثل العمل والموهبة والتواضع،

وواصل لاعب وسط ريال مدريد: "هدفي في الملعب هو سرقة الكرة ثم يحتفل البرنابيو بذلك. الاستمتاع بكرة القدم يحدث بنفس القدر في كل مركز، وأنا أسعى لقطع الكرات وأستمتع بهذا الأمر وبمساعدة زملائي في الفريق".



وعن سر تواجده الدائم في التشكيل الأساسي، قال: "الأمر يتعلق بعدة أشياء مثل العمل والموهبة والتواضع، ولكنني أعتقد أن العمل الشاق هو السبب الرئيسي، لأنه عندما تعمل تحصل على نتائج، والعمل هو سر قوتي".



وأردف لاعب وسط ريال مدريد: "أعتقد أننا جميعًا مهمون في الفريق، يلعب البعض أكثر من الآخر، ولكننا جميعا مهمون في ريال مدريد".



وفيما يتعلق بتألق أوديجارد، قال كاسيميرو: "ريال مدريد كان يؤمن به دائمًا واللاعب يقدم موسمًا رائعًا. علي أن أهنئه لأنه يعيش عامًا لا يصدق".

