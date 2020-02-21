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مقتل وإصابة 14 من الشرطة الأفغانية في اشتباكات مع طالبان

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
طالبان
طالبان
لقى 4 على الأقل من قوات الأمن الأفغانية حتفهم، فيما أصيب عشرة آخرون إثر اندلاع اشتباكات مع مسلحي حركة "طالبان" في إقليم "سربل" الواقع شمالي البلاد.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة عن المتحدث باسم حاكم الإقليم "ذبيح الله أماني" قوله إن الاشتباكات التي استمرت ساعتين وقعت في إحدى القرى بضواحي مدينة "ساريبول" عندما هاجمت مجموعة من مسلحي طالبان نقطة تفتيش أمنية، مشيرا إلى أن تسعة من مسلحي الحركة لقوا حتفهم أيضا فيما أصيب 13 آخرون.وأضاف أماني
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إصابة 207 سجناء بفيروس كورونا فى سجن «جين تشين» بالصين

أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه، وفقل لموقع "روسيا اليوم".
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الصين: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مقاطعة هوبي إلى 631

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصين ية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في مقاطعة هوبي وحدها بحلول نهاية يوم الخميس 20 فبراير من 411 إلى 631 بعد إضافة 220 حالة جديدة من داخل السجن.
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كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
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أفغانستان: مستعدون للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث إن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل، إذ تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية تقتربان من إعلان اتفاق في غضون أيام، قد يمهد الطريق لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
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مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة شمالي أفغانستان

لقي خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الجمعة - إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة. يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.
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جهة رقابية أمريكية: إعادة إعمار أفغانستان تكلف أمريكا آلاف الأرواح

قال جون ف. سوبكو المفتش العام الأمريكي المعني بإعادة إعمار أفغانستان، إن إعادة الإعمار ستكلف بلاده الآلاف من الأرواح. جاء ذلك في سياق تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، عن مكتب المفتش العام المعني بمراقبة ضخ مليارات الدولارات التي تنفقها واشنطن في البلد الذي دمرته الحرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني. وقال سوبكو إن تقريره يعد الأول من نوعه الذي ينظر في التكلفة البشرية التي تتكبدها بلاده لإعادة إعمار أفغانستان، عقب غزوها بقيادة الولايات المتحدة في عام 2001 والذي أطاح بنظام طالبان.
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طالبان تعلن إسقاطها طائرة عسكرية أمريكية في كابول

أعلنت حركة طالبان عن إسقاطها لطائرة عسكرية أمريكية كان على متنها جنود وضباط كبار في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابول، دون أن يصدر تعليق من واشنطن حتى الآن. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الإثنين، إن "طائرة أمريكية تحطمت في ولاية غزنى" مضيفا" أن جميع أفراد الطاقم قتلوا".
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