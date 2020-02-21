نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

تسمم

تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.

وانتقلت قيادات الأمن والصحة على الفور إلى المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للحالات.وكشفت التحريات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص تناولوا وجبة غذائية مطهية، تم توزيعها عليهم من خلال أهل الخير، وحيث ظهرت عليهم أعراض قيئ واسهال والألم فى المعدة وارتفاع درجات الحرارة؛ مما استدعى احتجاز 38 حالة من بينهم فى قسم