جريمة

نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
تسمم
تسمم
تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.
وانتقلت قيادات الأمن والصحة على الفور إلى المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للحالات.وكشفت التحريات الأمنية، أن هؤلاء الأشخاص تناولوا وجبة غذائية مطهية، تم توزيعها عليهم من خلال أهل الخير، وحيث ظهرت عليهم أعراض قيئ واسهال والألم فى المعدة وارتفاع درجات الحرارة؛ مما استدعى احتجاز 38 حالة من بينهم فى قسم
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منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.
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الطفلة والجن.. فك لغز حرائق قرية «الشراقوة» بكفر الشيخ

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الأنبوبة انفجرت.. إصابة شخصين داخل شقة بالجيزة

انفجرت أنبوبة غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وأسفرت عن إصابة شخصين وانهيار أجزاء من الشقة، وتلقت شرطة نجدة الجيزة، بلاغا بحدوث انفجار أسطوانة غاز بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، وتبين انفجار أسطوانة غاز صغيرة "محلية الصنع"، تسببت في سقوط جزء من أحد جدران الشقة وجزء من الشرفة، وتم نقل اثنين مصابين من المقيمين بالشقة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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الفرح تحول إلى مآتم.. تفاصيل حادث أسوان المروع

"يا فرحة ما تمت" تلخص هذه الجملة تفاصيل ما جرى صبيحة اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي الغربي و تحديدا بمدخل قرية غرب أسوان بطريق المطار في محافظة أسوان، إذ لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 شخصا أخرون في حادث تصادم وقع بين أتوبيس وبين سيارة ميكروباص أثناء عودتهما من حفل زفاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة لتلقى العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق تمهيدا للتصريح بالدفن.
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نزيف الأسفلت.. حالة وفاة و16 مصابا في حادث بأسوان

حلقة جديدة في مسلسل "دماء على الأسفلت" -متعدد الأجزاء دون توقف- دارت أحداثها المؤسفة أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة أسوان -جنوب مصر- إذ استيقظ سكان "بلاد الذهب" على حادث تصادم بين حافلة ركاب "أتوبيس" وسيارة ميكروباص بمدخل المدينة، ما أسفر عن مصرع شخص فيما أصيب 16 شخصا أخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وهرعت سيارات الإسعاف المنتشرة بطول الطريق إلى نقلهم لأقرب مستشفيات؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ثم مغادرتهم عقب تماثلهم للشفاء.
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إصابة مصري و24 أجنبيًا في حادث تصادم أوتوبيس سياحي بأسوان

شهدت مفارق جرف حسين جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا. البداية كانت بتلقي مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، على الفور تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من الفحص والمعاينة الأولية لرجال الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 21 سودانيًا و3 فلسطينين ومصري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الصداقة الجديدة في أسوان.
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