القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٠ م

جثة - أرشيفية

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".

وتبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر، وجرح بالمعصم الأيسر، وجرح ذبحي بالرقبة، وعثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين" عليه آثار دماء، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة. وبسؤال المُبلغ صديق المتوفي، قرر بأنه أثناء توجهه لمحل سكن المتوفي، وفقا لاتفاق مسبق بينهما، لاصطحابه لإحدى