جريمة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٠ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
وتبين أن الجثة بها إصابات عبارة عن 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر، وجرح بالمعصم الأيسر، وجرح ذبحي بالرقبة، وعثر بجوارها على سلاح أبيض "سكين" عليه آثار دماء، فيما تبين سلامة جميع منافذ الشقة.  وبسؤال المُبلغ صديق المتوفي، قرر بأنه أثناء توجهه لمحل سكن المتوفي، وفقا لاتفاق مسبق بينهما، لاصطحابه لإحدى
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جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
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إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
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نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.
نفايات

منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.
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جثة (5)

جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
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فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
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جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.
القبض- على- المتهم

أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
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