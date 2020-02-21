الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

تحرير:أحمد سعيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م

الأهلي وصن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.

ووكانت حصلت في وقت سابق، إدارة النادي الأهلي على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صنداونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع. وقبل مواجهة صن داونز، من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 وذلك يوم 24 فبراير الجاري، وكان بعد