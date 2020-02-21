رياضة

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

تحرير:أحمد سعيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤١ م
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
ووكانت حصلت في وقت سابق، إدارة النادي الأهلي على الموافقة الأمنية بإقامة مباراة صنداونز على استاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع. وقبل مواجهة صن داونز، من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 وذلك يوم 24 فبراير الجاري، وكان بعد
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بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في كأس مصر

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر، ليتأهل لمواجهة طلائع الجيش في دور ربع النهائي من الكأس . فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد بينية رائعة من عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، إلى جون أنطوي المهاجم، داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية مباشرة في شباك الإسماعيلي.
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كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
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شوبير: لو كان السوبر في مصر لم يكن يمر مرور الكرام

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن قنة أون سبورت تمتلك مقاطع فيديو تدين العديد من اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على كأس السوبر. وقال شوبير خلال تصريحاته بقناة أون سبورت: "الزمالك فاز ومن حقه أن يسعد والأهلي خسر ومن حقه أن يحزن، ولكن الفرح له حدود والحزن له حدود، ونحن نمتلك لقطات من العيب أن نعرضها، وهناك مخطئين بالجملة بعد المباراة، ولولا أن النظام هناك –في الإمارات- والأمن هناك على أهبة الاستعداد لحدث ما لا يحمد عقباه، لا يوجد لاعب اقتحم الملعب والسيطرة كانت بالكامل تقريبًا".
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مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".
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أحمد مرتضى يكشف حقيقة إلغاء مباراة السوبر المصري

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي في موعدها. وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، قائلا: "تواصلت مع الكابتن محمد فضل، وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله". وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن إمكانية إلغاء إقامة المباراة بسبب خلافات خاصة بالرعاية والإعلانات.
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التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
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تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
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