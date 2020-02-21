بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في كأس مصر

تحرير:على الزيني ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٤ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر، ليتأهل لمواجهة طلائع الجيش في دور ربع النهائي من الكأس . فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد بينية رائعة من عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، إلى جون أنطوي المهاجم، داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية مباشرة في شباك الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 33، أهدر أحمد مدبولي هدف محقق، بعدما استلم الكرة أمام مرمى بيراميدز، وسدد كرة تصدى لها المهدي سليمان ببراعة شديدة وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أطلق بيكيتي سيلفا تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس بيراميدز بإتقان ليحافظ على شباك فريقه في الشوط الأول، وينتهي الشوط بتقدم بيراميدز



وفي الدقيقة 33، أهدر أحمد مدبولي هدف محقق، بعدما استلم الكرة أمام مرمى بيراميدز، وسدد كرة تصدى لها المهدي سليمان ببراعة شديدة وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أطلق بيكيتي سيلفا تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس بيراميدز بإتقان ليحافظ على شباك فريقه في الشوط الأول، وينتهي الشوط بتقدم بيراميدز بهدف نظيف .



وفي الشوط الثاني، واصل فريق الإسماعيلي السيطرة على مجريات اللعب، لكنه أهدر أكثر من فرصة هدف محقق، وذلك في ظل تألق شديد من المهدي سليمان، حارس مرمى بيراميدز، الذي قاد فريقه إلى ربع نهائي المسابقة المحلية، بعد انتهاء المباراة بتفوق بيرايمدز بهدف غالٍ .





