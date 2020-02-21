داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٦ م

داليا مصطفى

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".

وتابعت "فيه نجوم بتعمل أغاني زي محمد رمضان، وأتمنى أنه يكون مركز في الكلمات اللي بيقولها، لأنه له قاعدة من الجمهور والشباب والأطفال غير طبيعية وبصراحة ماسمعتش منه ألفاظ، والراجل بيقول كلام كويس، ما بيقولش كلام وحش، ما تقولوا زيه كلام كويس، بس فيه ناس تانية ماتغنيش أنتوا بتغنوا ليه، وشكرا للأستاذ هاني