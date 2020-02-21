إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م

مطار القاهرة - أرشيفية

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.

مأمور اللجنة الجمركية لاحظ محاولة راكب إثيوبي الجنسية، الخروج مسرعا من صالة التفتيش وسط الركاب، مستغلا التكدس والزكام الناتج عن تأخر بعض الرحلات عن موعدها. بتفتيش الراكب بدقة، عثر على كمية من مخدر القات، بوزن 4 كيلوات جرام، مخبأة داخل جيوب البنطلونات والجواكت، وبين طيات الملابس بحقائبه. وقرر جمال عبد