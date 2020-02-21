جريمة

إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
مأمور اللجنة الجمركية لاحظ محاولة راكب إثيوبي الجنسية، الخروج مسرعا من صالة التفتيش وسط الركاب، مستغلا التكدس والزكام الناتج عن تأخر بعض الرحلات عن موعدها. بتفتيش الراكب بدقة، عثر على كمية من مخدر القات، بوزن 4 كيلوات جرام، مخبأة داخل جيوب البنطلونات والجواكت، وبين طيات الملابس بحقائبه. وقرر جمال عبد
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جثة (5)

جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
اسعاف (1)

نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.
نفايات

منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.
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مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب أدوية بربع مليون جنيه في مطار القاهرة

أحبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية، إذ قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في موظف بإحدى شركات الخدمات العاملة بالمطار، وبتفتيش سيارته، وذاتيا، تبين وجود 7840 قرص دواء خاص بالإجهاض، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 250 ألف جنيه.
طفل- بورسعيد

قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
القبض- على- المتهم

أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
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