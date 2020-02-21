رياضة

حسام عاشور: لن نقبل الإساءة للجمهور وسنرد في الملعب

تحرير:علي الزيني ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
حسام عاشور,
حسام عاشور,
عبر حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، عن استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام"، قائلًا:" جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي، نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".
المباراة شهدت مناوشات بين لاعبي الفريقين، خلال سير اللقاء، وتطور الأمر إلى شجار عنيف بين اللاعبين، عقب تسجيل عبدالله جمعة، ركلة جزاء الفوز لصالح فريق الزمالك، بعد احتكاك بعض لاعبي الأبيض مع جماهير الأهلي. وتدخل رجال الأمن المتواجدين في الملعب وقاموا بفض المشاجرة، وتسلم اللاعبون بعدها الميداليات، وتوج
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: الخطيب تعاقد مع أضعف مهاجم في التاريخ

انتقد أحمد الطيب المعلق الكروي بقنوات الكأس القطرية، مهاجم الأهلى الجديد أليو بادجي، بعد ظهوره بمستوى متواضع من وجهة نظره في لقاء السوبر أمس بين الأهلي والزمالك، الذي انتهى بفوز الأبيض بركلات الترجيح 4-3 ليتوج الزمالك بلقب السوبر للمرة الرابعة في تاريخه. ونشر الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الفقير عندما يريد أن يأكل سمك يذهب إلى البحر أو الترعة ويصطاد بالسنارة.!! وهو و حظّه.. مرة يصطاد سمكة صغيرة ومرة يطلع له شبشب أو صندل قديم، بينما الغني يذهب إلى سوق السمك ويشترى النوع الذى يريده بالكمية التي يريدها".
بيراميدز (1)

بيراميدز يتخطى الإسماعيلي في كأس مصر

حقق فريق بيراميدز، فوزًا ثمينًا، على نظيره فريق الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر، ليتأهل لمواجهة طلائع الجيش في دور ربع النهائي من الكأس . فريق بيراميدز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، بعد بينية رائعة من عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق، إلى جون أنطوي المهاجم، داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية مباشرة في شباك الإسماعيلي.
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
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اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: فايلر لم يواجه مواقف صعبة لنحكم عليه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدً الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على كأس السوبر المصري، ستكون مهمة وصعبة بالنسبة للفريقين. وتحدث يوسف خلال استضافته عبر قناة أبو ظبي الرياضية، قائلًا:" "مباراة السوبر مهمة وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة، كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".
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الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر

انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
الزمالك

الزمالك: غير منطقي إقامة قمة الدوري في موعدها

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراب نفاد تذاكر جماهير الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي. جاء ذلك في تصريحات عبر قناة ناديه، قائلا: "بدأ طرح تذاكر جماهير الزمالك منذ 10 أيام، لكنها لم تنفد حتى الآن، واقتربت التذاكر من النفاد، حيث كان يتبقى 8 آلاف تذكرة، وتم بيع 7 آلاف، لا توجد أزمة كما تردد عبر السوشيال ميديا، احذروا من مثل هذه الفتن، لذلك هناك مسؤولية من مجلس الإدارة لتجاوزها، كرة القدم خُلقت من أجل الجمهور".
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استعدادا للزمالك.. الأهلي يخوض مرانه الأول بالإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، استعدادًا لموقعة الزمالك يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري، حيث بدأ المران بعقد جلسة من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وحرص السويسري على توجيه بعض التعليمات الفنية، وتحديد مهام اللاعبين قبل انطلاق المران. وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال بالفريق فقرة تدريبات بدنية مطولة للاعبي الفريق مع بداية المران الجماعي، واشتمل المران البدني على فقرات تدريبية متنوعة، قبل أن ينتظم اللاعبون في تدريبات الكرة.
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