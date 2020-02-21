حسام عاشور: لن نقبل الإساءة للجمهور وسنرد في الملعب

تحرير:علي الزيني ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

حسام عاشور,

عبر حسام عاشور، قائد فريق الأهلي، عن استيائه لما تعرض له جمهور فريقه خلال مباراة السوبر أمام الزمالك، التي أقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحسمها الفريق الأبيض لصالحه، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. وكتب عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"انستجرام"، قائلًا:" جمهور الأهلي سيظل هو الأعظم وهو درع الأمان ولا نقبل الإساءة ابداً في حقه أو في حق الأهلي، نعد الجميع بالرد على كل من أساء داخل الملعب كما تعلمنا داخل النادي الأهلي".

المباراة شهدت مناوشات بين لاعبي الفريقين، خلال سير اللقاء، وتطور الأمر إلى شجار عنيف بين اللاعبين، عقب تسجيل عبدالله جمعة، ركلة جزاء الفوز لصالح فريق الزمالك، بعد احتكاك بعض لاعبي الأبيض مع جماهير الأهلي. وتدخل رجال الأمن المتواجدين في الملعب وقاموا بفض المشاجرة، وتسلم اللاعبون بعدها الميداليات، وتوج