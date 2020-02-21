جريمة

جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من مركز شرطة الدلنجات بوصول "ا.ع.ح" 20 عامًا، ربة منزل مقيمة بإحدى قرى المركز للمستشفى المركزي، جثة هامدة، وبسؤال والدها أفاد بسقوطها من أعلى المنزل. تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبي عليها، أفاد بوجود شبهة جنائية في الوفاة، لينطلق فريق البحث الجنائي،
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مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب 4 كيلوجرام من مخدر القات بمطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر القات، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات. إذ كانت البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا.
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
اسعاف (1)

نقل 61 شخصا إلى «حميات أسوان» للاشتباه في إصابتهم بالتسمم

تعرضت 61 حالة اليوم الجمعة، لاشتباه فى تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة غذائية مطهية، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى حميات أسوان، لتلقى العلاج اللازم ووضعهم تحت الملاحظة الطبية. وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة أسوان، يفيد بنقل 61 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاشتباه تسمم جماعي، لتناولهم وجبة غذائية مطهية.
نفايات

منتجات تحوي سرطان.. ضبط 7 مصانع عشوائية بأبي زعبل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من النفايات القطنية المدممة شديدة الخطورة واستخدامها في تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال.
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جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
انقلاب-سيارة-نصف-نقل

مصرع عامل وإصابة 13 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية في دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالكيلو 74 طريق الضبعة، ووجود متوفي ومصابين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
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