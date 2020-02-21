جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ م

جثة - أرشيفية

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من مركز شرطة الدلنجات بوصول "ا.ع.ح" 20 عامًا، ربة منزل مقيمة بإحدى قرى المركز للمستشفى المركزي، جثة هامدة، وبسؤال والدها أفاد بسقوطها من أعلى المنزل. تقرير مفتش الصحة بعد الكشف الطبي عليها، أفاد بوجود شبهة جنائية في الوفاة، لينطلق فريق البحث الجنائي،