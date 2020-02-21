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برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس السبت

٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
الأرصاد تعلن طقس السبت
الأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 10 17السلوم 08 15سيوة 08 16بورسعيد 12 18دمياط 12 18الزقازيق 10 19الإسماعيلية 08 19السويس 12 19العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 09 21نخل 03 19نويبع 13 20طابا 10 18كاترين 01 14الطور 10
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إلغاء «دعم الصحة» بداية من الطفل الثالث للأسرة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.
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طقس

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، غائم أحيانًا، والرياح معتدلة على الأنحاء كافة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
طقس-بارد

برودة وغيوم وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء. وحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة لمضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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