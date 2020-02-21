برودة شديدة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس السبت
٢١ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ م
الأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافىء نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشاملية الشرقية ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 17شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 17الإسكندرية 11 17بلطيم 10 17مطروح 10 17السلوم 08 15سيوة 08 16بورسعيد 12 18دمياط 12 18الزقازيق 10 19الإسماعيلية 08 19السويس 12 19العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 09 21نخل 03 19نويبع 13 20طابا 10 18كاترين 01 14الطور 10
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 10 17
السلوم 08 15
سيوة 08 16
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 12 19
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 09 21
نخل 03 19
نويبع 13 20
طابا 10 18
كاترين 01 14
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 08 18
بني سويف 08 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 10 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
حلايب 19 23
رأس حدربة 18 22